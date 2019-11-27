友華子公司新藥研發報喜 帶動集團營收成長

友華集團 (4120-TW) 今 (27) 日表示，旗下子公司友霖 (4166-TW) 與友杏研發藥物有成，其中友霖兩款新劑型新藥已在台上市；友杏則是癌症針劑廠建置完成，預計明年開始進行美國 FDA 查廠認證，友華表示，旗下子公司藥品報喜，可望帶動整體集團營收成長。

友霖總經理羅麗珠表示，友霖有專利技術「多層次藥物釋放技術」平台，該技術已用於開發治療注意力不足過動症的新藥 Methydur，今年在台灣上市。

此外，也與美國公司 supernus 合作，生產治療癲癇藥物 Trokendi XR，且打入國內多家醫院，今年 11 月更取得第 2 個適應症偏頭痛。

友霖表示，兩項新藥除在台灣銷售外，準備拓展至海外市場，目前陸續在東南亞多個國家申請藥證，法人估，未來藥證陸續到手，可望挹注營運添新動能。

友華表示，全球癌症新增病例一年達 1810 萬人，為進軍癌症用藥市場，與日本共同新建友杏，友杏專注在高致敏性無菌針劑，目前已完成各項軟硬體的設置，包括 Bosch isolator 充填生產線及 IMA isolator 自動裝卸凍晶乾燥產線，預計明年開始進行國內 GMP、FDA 查廠認證。

友華 10 月營收 5.21 億元，月增 6.7%、年增 22.16%；累計前 10 月營收 50.03 億元，年增 11.17%，第 3 季稅後純益 3117 萬元，年減 63%，每股純益 0.36 元；累計前 3 季稅後純益 2.14 億元，年減 5.9%，每股純益 2.47 元。