〈川普簽署香港法案〉貿易戰再添新變數 人民幣應聲走貶逾100基點

美國總統川普不顧中國強烈反對簽署「香港人權與民主法案」。中國曾表示，若法案簽署生效，將堅決予以反制。市場憂心川普此舉恐衝擊中美關係，甚至中美第一階段貿易談判可能破局，悲觀氣氛導致離岸人民幣早盤應聲走貶逾 100 基點。

自從美國國會上周通過「香港人權與民主法案」以來，川普遲遲未說明是否會簽署，反而強調中美貿易戰談判正在進行，自己需要支持中國國家主席習近平，似乎暗示可能消極對待該法案，但川普態度遭到美國國內輿論強烈指責。

市場擔心在川普簽署「法案」後，恐將衝擊中美貿易戰談判進程。因中國方面早已警告，若美國堅持推動「香港人權與民主法案」，中國會有反制措施。外界預期，中國可能會推出「不可靠實體清單制度」，制裁美國個人或實體。

離岸人民幣在川普簽署「法案」消息傳出後，立即走貶逾 100 基點，最高貶至 1 美元兌 7.0297 人民幣。截至上午 08:09 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 7.0264 人民幣，貶值 105 點。

資料來源: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢

政治觀察家指出，中國其實反擊手段不多，主要能採取以下 4 種方式: