羅素2000指數最快下個交易日就出現黃金交叉

在美股大型股近日一再創下收盤新高紀錄後，小型股也正在出現重大轉變。

小型股指數羅素 2000 指數 (RUT-US) 預計最快在週一 (11 日) 就會出現看漲的「黃金交叉」走勢，預示著股票指標的強勁突破。羅素 2000 指數一直遠遠落後道瓊工業平均指數、標準普爾 500 指數和納斯達克綜合指數。

許多市場技術分析師認為，當 50 日移動均線超過長期 200 日移動均線時，這種相對罕見的黃金交叉代表著短期反彈逐漸演變成長期上升趨勢。

如下圖 FactSet 數據顯示，在這種情況下，羅素 2000 年的 50 日移動均線 1539.72 點很快有望超過其 200 日移動均線 1541.24 點。

根據 FTSE Russell 資料，由 2017 支股票組成、平均市值為 8.175 億美元的羅素 2000 指數，不到一個月前才剛出現死亡交叉，也就是 50 日均線跌破 200 日移動均線。

羅素 2000 指數及大盤指數近期同步走高，但仍較 2018 年 9 月 3 日創下的歷史高點 1740.75 點低了 8.3%，而道瓊、標普 500 和納斯達克這三個主要基準指數本週均已超過夏天創下的歷史紀錄。

小型企業有時比大型企業更脆弱，因為它們被認為在與供應商討價還價時和提高獲利率的能力較弱。它們在地域性或營收方面也往往不那麼分散，有時在財務上有偏高的槓桿率。

由於近來對美國經濟衰退以及對美中之間貿易緊張局勢的擔憂，近幾個月小型股股價走低，也對大型跨國企業帶來衝擊。

但是，最近，投資人開始進場買進，因為人們對近期經濟衰退打擊美國市場的擔憂已經消退，而且貿易緊張局勢正在緩解，即使預計不會很快完全解決這些問題也是如此。