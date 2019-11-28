〈每日外資外匯觀點〉貿易協議又增新變數 美元指數老神在在

美國總統川普簽署香港人權法案，讓看似處於收尾階段的美中貿易協議又添新變數，市場避險情緒升溫，周四避險資產現貨黃金跳漲一度逼近 1458 美元，離岸人民幣兌美元大幅下挫；英國民調機構 YouGov 所作的大選民調，顯示強森首相有望在大選中贏得絕對多數，激勵英鎊兌美元大漲。

美國周三公布兩項重磅數據，第三季 GDP 意外上修至 2.1%、美國 10 月消費者支出月增 0.3%，創近 3 個月新高，強勁經濟數據激勵美元指數周三小幅上漲，一度突破 98.4。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

在歐元方面，德國商業銀行分析師 Karen Jones 表示，歐元兌美元近期承受壓力，若能守住 11 月中旬低點 1.0989，短線將重測上周高點 1.1097。

曾準確預測 2017 年選舉結果的民調機構 YouGov，最新發布的一份民調，預期英國首相強森有望在 12 月 12 日的議會選舉中贏得絕對多數根據這份民調，執政的保守黨可能贏得全體 650 席中的 359 席，激勵英鎊短線大漲。

FXStreet 分析師 Anil Panchal 指出，英鎊兌美元須先有效突破 1.2950，才能進一步漲至 1.3000。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

荷蘭國際銀行分析師認為，保守黨掌握絕對多數議會席次對英鎊有利，因為將可提高強森版脫歐計劃獲得議會通過的可能，倘若保守黨能在 12 月 12 日大選中贏得多數席次，短線將可激勵英鎊上漲。