WISE 2019會議：MINISO創辦人葉國富強調品牌力量重要性

中國知名科技新聞平台「36 氪」(36Kr) 的營運公司「36 氪控股」，在週二 (26 日) 於中國北京國際會議中心展開了為期兩天的「WISE 2019 新經濟之王」會議。主辦單位邀請了多名新興企業的經營者參加，中國知名的跨國雜貨連鎖企業「MINISO」(名創優品) 的創辦人兼公司執行長葉國富，也在會中說道「全球展開的關鍵在於品牌力量 (Brand power)」。

「MINISO」(名創優品) 是一家以生活用品銷售為主的中國雜貨品牌，母公司為中國廣東哎呀呀集團。目前在全球 86 個國家與地區，擁有超過 3 千多家的分店。

(圖片：翻攝自 MINISO 名創優品中國官網)

創辦人葉國富在 26 日的演說中表示，「MINISO」(名創優品) 易於識別的商標，還有在設計與品質上的講究是他們的強項。也是這個中國品牌能夠迅速成長的重要背景因素。

(圖片：翻攝自 MINISO 名創優品中國官網)

另外在提到阿里巴巴集團股票於同 (26) 日在香港上市的事情時，與會的港交所 (HKEX) 負責新股上市 (IPO) 的董事總經理鮑海潔說道，股票初值等市場情況只不過是過程的途中，將會推動著長期成長。另外他也提到，歡迎阿里巴巴再度於港交所上市。

每年一度由 36 氪控股主辦的「WISE」會議，在 2018 年時吸引了約 1 萬 5000 人次到場參加。另外日本的大型財經媒體《日本經濟新聞社》，也有出資贊助。