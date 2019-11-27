傳阿布達比投資局考慮參與沙烏地阿美IPO 投資至少10億美元

多家媒體引述知情人士消息，指阿布達比投資局 (ADIA) 考慮在沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 的 IPO 上，至少投資 10 億美元資金。阿美公司預計集資高達 256 億美元，主要依賴沙烏地阿拉伯及波斯灣投資人的支持。

其中一名消息人士表示，ADIA 尚未作出投資數額的最終決定，而且將需要獲得董事會同意。

另有消息人士透露，阿美公司的代表本週將與阿布達比一些頂級基金和公司的官員會面，討論潛在的投資承諾。

ADIA 發言人和 Aramco 拒絕置評。

ADIA 的資產估計接近 7000 億美元，目前董事會主席為阿拉伯聯合大公國總統 Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan，執行副主席為阿布達比王儲 Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan。

知情人士稱，ADIA 考慮投資至少 10 億美元，其他消息來源說，投資金額預估在 15-20 億美元。

本次阿美公司的 IPO，由於估值與國外投資機構預期差距過大，這家公司已經取消在海灣地區以外上市的行銷路演。他們仍在努力吸引主要基石投資者，並與科威特投資局 (KIA) 及新加坡的 GIC 取得聯繫。

依沙烏地阿拉伯政府計畫，希望至少以 1.5-1.7 兆美元的估值，出售阿美公司 1.5% 的股份，其中 1% 售予機構投資人，0.5% 給沙烏地的散戶買家，共募資 256 億美元。

沙國薩勒曼王儲 (Mohammed bin Salman) 原本訂定的估值目標更高，為至少 2 兆美元。