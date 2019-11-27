巴克萊：貿易戰緩和、明年S&P500將再創新高

美股在近期以來持續飆升，對此，投資銀行巴克萊在週二 (26 日) 表示，受惠於全球製造業發展穩定及美中貿易戰有望緩解，標普 500 指數有望在 2020 年創下歷史新高。

巴克萊美股分析師 Maneesh Deshpande 認為，得益於強勁的工業數據以及目前尚未出現經濟衰退的事實，美股「小型泡沫融漲情景」的局面似乎正在實現。

Deshpande 在報告中寫道：「我們對美中貿易戰的緩和持謹慎樂觀的態度，全球範圍內的貨幣政策也保持寬鬆。」

Deshpande 預期，2020 年標普 500 指數年底預期設定為 3300，與市場中位數持平。不過他解釋道，推升 2020 年估值的上升來自於多重因素的擴張，而不是獲利成長，與先前「寬鬆貨幣政策相伴而來的軟著陸時期類似」。

若 2020 年 12 月的目標價為 3,300，意味目前仍有 5.3% 的上漲空間，遠低於 2019 年的漲幅。標普 500 指數在週二 (26 日) 創下歷史新高，今年有望上漲 25%。但是，市場也擔憂，在不到兩個月的時間裡上漲了 8.7%，股市總體上可能被高估。

標普 500 指數走勢 (圖片：CNBC)

目前，部分市場策略師建議採取更挑剔的選股策略，建議優先考慮低債務和穩定營收的個股。幾乎大部分的策略師都強調了尋找具有紮實基本面、股價具吸引力的冷門股的重要性，這與在過去五年中，推動標普 500 指數上漲的高溢價、高成長股票相對。

Deshpande 表示：「全球製造業的放緩似乎正在穩定，對經濟體服務業溢出的擔憂有所減輕。結果來看，股票市場對衰退的擔憂似乎正在迅速消退中。」巴克萊也增加了醫療保健類股的比重，並減持能源、材料、公用事業和房地產。