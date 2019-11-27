美國消費者信心指數連續4個月下滑

美國消費者信心指數連續 4 個月下滑，於 11 月降至 125.5，顯示受到全球經濟不振、以及中美貿易戰的影響，美國消費者對於未來經濟前景尚有疑慮，並可能減少消費支出。

根據世界大型企業聯合會 (Conference Board) 於週二 (26 日) 公佈的數據顯示，象徵未來消費者支出的美國消費者信心指數，從 10 月的 126.1，降至 11 月的 125.5，呈現連續 4 個月下滑趨勢，並低於市場預期的 126.6。

美國消費者信心指數 (圖：Bloomberg)

另外，代表消費者對於目前商業和勞動力市場狀況評估的「當前狀況指數 (present situation index)」，則是由 10 月的 173.5，降至 11 月的 166.9。

根據調查細項顯示，認為未來就業機會充分的消費者比例，由 10 月的 47.7%，降至 11 月的 44.8%。而認為在來六個月內，商業狀況將會好轉的消費者比例，則是由 10 月的 18.7%，降至 11 月的 17.2%。

世界大型企業聯合會高級理事 Lynn Franco 表示，最新公佈的消費者信心指數，顯示消費者對於就業市場仍不樂觀，因此，判斷 2019 年第 4 季，經濟成長將會持續疲弱。

紐約聯準銀行的 Staff Nowcast，預估第 4 季 GDP 成長率將為 0.7%，而亞特蘭大聯準銀行的 GDPNow，則是預估增長率為 0.4%。

但是 Lynn Franco 認為，消費者信心指數仍屬較高水平，因此仍舊能夠支撐購物季的消費，而 2020 年初的經濟成長率，預計將可維持在 2%。另外，根據全美零售業聯盟 (National Retail Federation) 的預估，今年購物季的銷售成長，將會比去年增長 4%。

(本文不開放合作媒體轉載)