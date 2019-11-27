戴爾伺服器銷量下滑 反映資料中心需求崛起分食版圖

戴爾 (DELL-US) 公布財報，雖然獲利優於預期，但營收低於預期，其中伺服器銷售額年減 16% 最多，法人分析，主因是資料中心需求逐步增長，擠壓傳統伺服器，衝擊傳統伺服器廠商戴爾、惠普 (HPE-US) 等產品表現，台代工廠恐也受波及影響。

法人指出，從市場趨勢觀察，近期全球四大美系資料中心業者，包含臉書 (FB -US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US)、谷歌 (GOOGL-US) 等，都宣布將持續擴建資料中心，推升需求成長，且增幅超過傳統伺服器，而傳統伺服器既有品牌廠如戴爾、惠普等，近期也開始整合多元服務，提升附加價值，維持競爭力，但資料中心侵蝕傳統伺服器需求已成趨勢。

根據研調統計，目前資料中心約占伺服器市場 3 成以上市占，但隨著大型資料中心業者擴建資料中心需求，預期 2021 年占比將突破 5 成、達 53%，而近年資料中心伺服器營收皆雙位數成長，品牌伺服器業者則維持個數位成長，反映出此兩種不同產品模式消長。

台伺服器代工廠廣達 (2382-TW) 與緯穎 (6669-TW) 都看好資料中心商機積極布局，其中廣達客戶涵蓋北美四大資料中心，占伺服器業務高達 8 成以上，樂觀看待今、明兩年有雙位數成長，緯穎則是 100% 為資料中心客戶。

英業達 (2356-TW) 則在全球三大傳統伺服器品牌戴爾、惠普與聯想中，拿下近 4 成市占，第 4 季受客戶會計年度結束影響，出貨表現將稍顯疲弱，但仍預期明年伺服器整體成長率將達為 4% 至 6%，並以不低於平均成長率為目標。