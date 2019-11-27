嚴陳莉蓮驚濤接班360天 裕隆度過史上最大資金危機

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮去年底因夫婿嚴凱泰病逝，臨危受命成為市值 4000 億的集團領導人，但外界並不知道，陳莉蓮接手後，不僅遭遇車市寒冬，重大考驗接踵而來，還面臨一場集團自成立以來最大的資金危機。

《財訊》報導指出，11 月 14 日晚上，裕隆汽車發布最新財報，由於提列了納智捷車型減損以及新店裕隆城變更計畫損失，第 3 季單季虧損擴大至 15.7 億元，每股虧損 1.05 元，累計前三季虧損 25 億元，每股已虧 1.7 元，預計第 4 季還可能繼續提列車發的相關資產減損。第二天，裕隆股價開盤跌至 18.65 元，創 9 個月低點。

從財報來看，以裕隆到今年第 3 季底，保留盈餘仍高達 459 億元，虧個幾 10 億其實衝擊有限，但這卻是裕隆 22 年來將首度出現全年赤字，虧損金額也是公司成立以來最鉅。更嚴重的是「營業現金淨流出」，累計前 3 季達 285 億元，若加計 2018 年度的流出，則高達近 700 億元，資金周轉吃緊的程度，甚至一度差點過不了關，也提早考驗著新任集團執行長嚴陳莉蓮的領導。

《財訊》報導指出，外界對於嚴陳莉蓮的接班，縱使不是看壞，也大多是持保留觀望的態度，嚴陳莉蓮並不想再表面粉飾太平，甚至直接挑戰嚴凱泰生前一心打造的品牌志業，不僅迅速掌握實權，更積極檢視、調整過往的企業經營策略。

攤開裕隆汽車去年的財務報表，即使全年仍有盈餘，卻已預告今年將會面臨沉重壓力。值得注意的是，裕隆這筆新車開發成本，相較於 2016、2017 年，兩個年度合計都是約為 91 億元的情況，突然暴增超過 3 成。財務比率數字顯示，到今年第 1 季，裕隆現金周轉的能力已經嚴重拉警報。雪上加霜的是，某家一階供應商，更在第 2 季時無預警倒閉，裕隆集團汽車事業的供應體系，險些受到拖累斷鏈。

在釐清集團現況後，嚴陳莉蓮迅速拍板，採取多項止血方案，一連串雷厲風行的措施，自然也曾令很多人不能適應，但一年來裕隆集團上下漸能認同這是非常時期，不少同仁口徑一致表示，公司總要活下去。對嚴陳莉蓮來說，經過這驚濤駭浪的接班 360 天，詳細比較裕隆最近幾期財報，可以發現應該已經度過最壞時機。