美中貿易談判轉趨樂觀 11月股票基金上漲1.55%獨領風騷

聯準會釋出降息機率大減的訊息，加上美中貿易局勢和緩，提振市場投資信心，11 月基金績效由股票型基金獨領風騷，單月漲幅 1.55%、債券基金小跌 0.33%。

美中貿易談判何時達成初步協議仍是未知數，但貿易摩擦情勢緩和、聯準會暗示未來降息機率下降，激勵市場投資信心，風險性資產率先受惠，11 月境外基金平均漲幅 1.07%，股票基金漲幅更達 1.55%。

以產業市場來看，生技基金本月表現相對亮眼，生技與醫療類股分別上漲 9.29% 和 4.82%，領漲所有類股，科技類股則受惠於蘋果新機銷售成績告捷、半導體產業展望佳，單月漲幅近 4%；能源類股也因原油庫存下滑，帶動類股漲幅 2.6%。

而過去因貿易戰而受資金追捧的避險資產則拉回整理，其中美債利率反彈，則打壓黃金等防禦型資產表現，黃金基金下跌 4.80%，不動產及公用事業基金則分別下跌 1.65%、2.15%。

個別國家中，以成熟國家市場及較活潑的中小型股基金表現較佳，其中以美股基金表現最為強勁，主要受貿易局勢緩和，經濟數據持穩及具高貝塔特性的生技類股支撐上揚，本月上漲 3.44%，

與景氣連動較高的美國中小型股基金，在經濟數據反彈之下，上漲 3.03%，表現次之，全球型股票基金則緊隨其後，本月上漲 2.42%，而拉美股票型基金本月下跌 2.22%，於區域國家中敬陪末座，主要受美國國會要求墨西哥調整美加墨貿易協議勞工條款，智利抗爭動亂持續及巴西國家油田拍賣不如預期等消息拖累，領跌該類型基金。