日股今年以來已漲近2成 分析師看好升勢持續

日本股市今年以來持續走高，日經 225 指數週二 (26 日) 創下今年盤中高點，收盤漲 0.35%，今年以來累計漲近 20%。多家投資機構分析師預期，日本股市還能繼續揚升。

日股日經指數週三 (27 日) 開盤上漲 0.34%，報 23373.32 點，持續近期的強勢。自去年年底以來，日經指數上漲約 16.4%，東證指數漲約 19%，表現不弱。

摩根士丹利 (Morgan Stanley)、瑞銀 (UBS) 和野村證券 (Nomura) 預計，日本企業獲利預期提高，將繼續推升股票。UBS 表示，日股先前因日圓走強及美中貿易緊張，連續兩年獲利下降，預計接下來將有所轉變。

在預期心理下，日股近期上揚，日經指數由 8 月的低點 20261.04 點，至本月初高點 23520.01，漲幅約 16.1%，東證指數表現類似，這段期間也攀高 15.7%，至 1709.67 點。

野村證券在本月初的報告指出，日本股票具有強烈的周期性，並且隨著對全球經濟復甦的預期上升，似乎會再隨之上漲。

過去人們遠離東京股市，因為認為日本經濟成長持續低點。摩根士丹利經濟學家同意這點，甚至預測日本經濟明年是零成長，但日本企業的結構性轉佳，例如公司治理及獲利改善，可望繼續維持日股在高檔，還可能再漲。

野村認為，到 2020 年 3 月，日圓兌美元可能再下挫，這有助於在海外獲利的出口商。

摩根士丹利建議，接下來可增持 IT 及服務業、不包括銀行在內的金融業、批發貿易商和建築業，野村則表示，機械、電器和精密儀器行業是首選，但 IT 和服務業可能會跑輸大盤。