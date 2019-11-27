Sony、Sharp遭日媒點名 產品加害中國新疆少數民族

根據日本《共同社》報導，媒體揭露中國新疆少數民族維吾爾族，受到中國政府的大規模監視，而用來監視的中國海康威視攝影機上頭，有使用日本索尼 (6758-JP) 及夏普 (6753-JP) 所生產的影像感測器。

雖然這幾家日企並未違反美國的禁運制裁規定，但是有學者指出，日本的技術有被使用於人權侵害用途的疑慮。另有其他日企，參與了名列制裁名單上中國企業的研發活動與生產委託，企業倫理在人權意識上的反應過於遲緩。

對此問題，索尼方面表示「對於人權的尊重，有在基本方針中作出規定。但是對於個別顧客，不發表評論」。有關該公司的產品是否有被用於監視維吾爾族的用途，索尼方面也是避而不談。

SONY 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

而在夏普方面，則是對此問題表示「有關銷售對象的資訊，並不對外公開」。因此，對於相關詳情也是不得而知。

SHARP 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

不過日本共同社在調查過去海康威視的產品型錄後發現，該公司所生產的監視攝影機以及工業用攝影機當中，至少有 180 款機種在產品描述上，有明確記載使用索尼的影像感測器。而夏普的影像感測器，也在 2 款工業用攝影機的記述中出現。

由於國際調查記者聯盟 (ICIJ) 從他們取得的中國政府內部文件當中得知，中國在強制收容所內關押上百萬維吾爾族穆斯林，並使用了大量監視攝影機來進行監獄式管理。在英國 BBC 的相關報導畫面中，也清楚可見海康威視的監視攝影機出現其中，只是無法確認日本製零件是否有被使用於那些監視攝影機上頭。

美國政府相當重視維吾爾族受到迫害的問題，於今年 10 月針對中國 8 家高科技企業實施禁運措施。而從日本方面的出口，則是在原則上不受影響。