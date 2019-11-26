IMF今年第3度下調日本GDP預估 至僅0.8%

受到全球景氣持續疲弱的影響，日本經濟成長亦呈現停滯，國際貨幣基金組織 (IMF) 在最新報告中，今年第三度調降對日本 GDP 成長率預測，估今年 GDP 為 0.8%，2020 年再進一步下降至 0.5%。

據《彭博》報導，IMF 將日本 2019 年的經濟成長率預估，由原本的 0.9%，調降至 0.8%。而根據日前日本公佈的最新 GDP 數據顯示，日本第三季 GDP 成長率僅達 0.2%，遠低於市場預期。

日本 GDP 成長率預估 (圖：Bloomberg)

由於日本政府於今年來，宣佈調高消費稅率，由 8% 上調至 10%，消費稅率的上調，導致消費者購買慾望降低，加上颱風所帶來的重創，以及全球景氣不振，導致日本國內經濟成長速度受到拖累，並使得日本的通膨水準持續低迷。

根據上週 (22 日) 日本所公佈的核心 CPI 指數，雖然 10 月核心 CPI 指數為 0.4%，較上個月的 0.3% 微幅上漲，但距離目標通膨成長率 2%，仍有很長一段距離。

IMF 建議，日本應持續採取刺激經濟政策，如：擴大政府公共支出等，以因應經濟衰退之風險。政府可利用增加的公共支出，提供企業調高員工新資的誘因，進而提升整體勞工薪資水平。

IMF 亦建議，除了持續擴大公共支出之外，亦可完善目前的政策，讓它更具可持續性。

日本央行目前寬鬆目標，在於將 10 年期公債目標殖利率控制在不低於 0%，以及殖利率曲線的控制，並因此需要購買這類長期債券。IMF 認為，央行可將殖利率的目標，鎖定為較短天期的債券，以減輕一直購買長債，所帶給金融機構的負面影響。

IMF 指出，專注短天期債券，仍可使殖利率曲線變陡、長短期公債利差擴大，進而提升金融機構的獲利能力以及貸款意願，並帶動整體經濟復甦能力。

日本 10 年期公債殖利率走勢

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