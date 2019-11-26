連12跌！香港10月出口貨值達445億美元 年減9.2%

週二 (26 日)，香港政府統計處公布 10 月整體出口貨值年減 9.2%，跌幅高於市場預期的 8.4%，較 9 月和 8 月年跌幅 7.3% 與 6.3% 更形擴大，出口表現已連續 12 個月出現下滑。

香港統計處數據顯示，10 月出口貨值縮減至 3485 億港元 (約 445 億美元)，年減 9.2%，進口貨值則為 3791 億港元，年減 11.5%，使得 10 月貿易逆差縮減至 306 億港元，較上個月減少約 10 億港元。

以國家地區來看，相較於去年同期，10 月輸往亞洲的整體出口貨值下滑 6.4%，大部分輸往亞洲地區的出口貨值皆呈現跌幅，其中又以韓國跌幅最劇，下滑 14.5%，再來是印度、越南的 10.3% 和 10.1%；輸往台灣和新加坡的出口貨值則分別上升 16.8% 和 4.5%。

亞洲以外地區則以英國、美國和德國跌幅最大，分別下滑 22.1%、21.1% 以及 17.7%。

主要供應地的進口貨值部分，韓國下跌 24.7%，美國跌 23.9%，印度跌 16.3%、中國跌 14.5%。

今年前 10 個月，輸往主要目的地的整體出口貨值中，印度、美國、德國分別下滑 14.8%、13.2% 以及 7.8%；主要供應地進口貨值中，韓國、印度、馬來西亞分別下滑 25.1%、19.2%、14.2%。

自今年年初以來，香港經濟發展動力失衡，並在第三季陷入十年來首次經濟衰退，而超過五個月的抗議活動為該地零售、飯店、酒店和其他服務業造成嚴重損失。

港府發言人表示，受到全球需求疲軟及美中貿易戰的持續打擊，10 月商品出口貨值跌速加劇，許多主要出口市場皆出現明顯跌幅。

展望未來，受制於全球經濟增長放緩，以及美國貿易政策不確定性持續抑制外部需求，短期內香港商品出口表現仍將維持疲軟。

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