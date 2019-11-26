◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月26日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 元大美債7-10 勝昱 新昕纖 合世 易威 大略-KY 富邦中國政策債 健信 韋僑 杏昌 天良 元大美債1-3 聯光通 久陽 進階 南璋 群益15年IG科技債 前鼎 東林 強生 勝昱 群益10年IG金融債 類比科 欣厚-KY 寶島科 萬國通 國泰5Y+新興債 金利 友銓 東生華 飛寶企業 國泰1-5Y高收債 安鈦克 倉和 其祥-KY 精確 富邦全球高收債 倉和 三圓 德麥 宏易 國泰中國政金債5+ 九暘 雙喜 世坤 唐鋒 富邦中政債0-1 宏捷科 力泰 世德 聯光通 FH中國政策債 英格爾 理銘 精湛 通訊-KY 凱基中國債3-10 燦星旅 亞都 泰茂 榮群 凱基新興債10+ 信紘科 老爺知 精確 新零售 凱基科技債10+ 東凌-KY 崇友 力新 群益AAA-AA公司債 邁達康 永彰 恩得利 群益15年EM主權債 綠河-KY 至興 李洲 FH能源債 欣泰 大詠城 凱柏實業 FH製藥債 萬在 元炬 FH新興企業債 健椿 及成 群益中國政金債 大恭 和進 FH20年美債 永純 耀勝 FH中國信用債 泓瀚 倚強股份 凱基AAA至A公司債 雙邦 錦明 凱基金融債20+ 安瑞-KY 鑫創 凱基美債25+ 康聯訊 宇環 國泰A級金融債 台聯電 廣寰科 富邦中國投等債 韋僑 點晶 富邦金融投等債 威潤 斐成 元大10年IG醫療債 唐榮 泰谷 FH公司債A3 晉椿 益通 FH次順位IG金融債 久陽 振維 FH美元信用債1-5Y 強新 迎輝 群益A級公司債 松和 重鵬 群益AAA-A醫療債 新零售 研勤 中信美國公債20年 尼克森 欣厚-KY 中信中國債7-10 力新 兆遠 中信中國美元IG債 謚源 寶得利 B新光美債1-3 李洲 太欣 B新光美債20+ 凱柏實業 系統電 第一金美債20+ 港建 天剛 第一金金融債 10+ 新洲 世紀 第一金科技債 10+ 耀勝 華容 永豐10年A公司債 倚強股份 建榮 永豐15年金融債 至寶電 立衛 永豐7-10年中國債 鑫創 天揚 凱基醫療保健債 宇環 鈺創 凱基IG精選15+ 點晶 佳總 凱基AAA-AA公司債 佳穎 合正 台新美元銀行債 雙鴻 金利 台新中國政策債 幸康 寶聯通 新光15年IG金融債 泰谷 凱鈺 富邦新興投等債 力致 德宏 富邦歐洲銀行債 矽瑪 松普 中信新興亞洲債 迎輝 合邦 中信EM主權債0-5 重鵬 亞矽 統一美債10年Aa-A 富晶通 萬旭 富邦全球保險債 盈正 久正 富邦全球能源債 元創精密 上揚 永豐1-3年美公債 營邦 全譜 永豐20年美公債 數字 易通展 永豐美國500大 立衛 茂迪 群益0-1年美債 合正 元隆 群益1-5年IG債 合邦 沛亨 中信投資級公司債 訊達 凱碩 中信全球電信債 亞通 全達 中信美國公債0-1 上揚 福華 新光A-BBB電信債 元隆 保銳 合世 神盾 越峰 易威 倉和 商丞 天良 勁豐 英格爾 強生 光菱 士開 南璋 星雲 昇益 勝昱 宏捷科 志嘉 萬國通 正淩 富裔 飛寶企業 三圓 燦星旅 精確 力泰 富驛-KY 宏易 理銘 易飛網 唐鋒 富裔 劍湖山 聯光通 漢來美食 德記 通訊-KY 富驛-KY 泰偉 榮群 易飛網 華義 新零售 高野 昇華 力新 亞都 得利影 恩得利 老爺知 鼎創達 李洲 滿心 台境 凱柏實業 東凌-KY 愛地雅 元炬 紅馬-KY 邦泰 及成 全家 和進 關中 耀勝 大展證 倚強股份 誠品生活 錦明 泰偉 鑫創 華義 宇環 昇華 廣寰科 得利影 點晶 隆中 斐成 時報 泰谷 旭然 益通 鼎創達 振維 信紘科 迎輝 益張 重鵬 捷必勝-KY 研勤 紅木-KY 欣厚-KY 綠電 兆遠 霹靂 寶得利 花王 太欣 欣雄 系統電 欣泰 天剛 富堡 世紀 大汽電 華容 合騏 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 寶聯通 凱鈺 德宏 松普 合邦 亞矽 萬旭 久正 上揚 全譜 易通展 茂迪 元隆 沛亨 凱碩 全達 福華 保銳 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 力泰 志嘉 富旺 富裔 燦星旅 富驛-KY 易飛網 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 台境 愛地雅 邦泰