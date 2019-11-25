◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月25日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 富邦發達 元大滬深300正2 元大台商50 佳和 昶和 天仁 元大台灣50正2 富邦金融 富邦NASDAQ反1 富邦摩台 本盟 大統新創 興泰 文曄 元大S&P黃金正2 富邦發達 首利 本盟 宏亞 達欣工 大飲 富邦金融 華通 銘旺科 地球 長榮 宏洲 永豐臺灣加權 楠梓電 旭隼 恆大 東華 富邦日本 藍天 遠雄來 新紡 大魯閣 國泰日經225 銘旺科 統領 偉全 立益 元大日經225 晶電 威宏-KY 聚隆 佳和 元大美元指數 大毅 泰昇-KY 昶和 聯發 兆豐藍籌30 揚智 大統新創 昶和 兆豐藍籌30反1 京鼎 江申 本盟 國泰股利精選30 健策 亞崴 正道 元大S&P日圓反1 世芯-KY 程泰 瑞利 富邦歐洲 太極 百達-KY 正峰新 FH彭博新興債 臻鼎-KY 榮星 億泰 群益道瓊美國地產 立積 台硝 懷特 國泰RMB短期報酬 訊連 元禎 信昌化 富邦臺灣中小 科嘉-KY 永記 士紙 新光內需收益 定穎 毛寶 燁興 FH美國金融股 台表科 展宇 千興 新光中國政金綠債 矽力-KY 三福化 威致 新光投等債15+ 訊芯-KY 高興昌 華豐 新光ICE美國權值 緯穎 東明-KY 首利 新光Shiller CAPE 國產 鑫永銓 麗正 大飲 杜康-DR 六暉-KY 東訊 宏洲 慶豐富 宏旭-KY 錸德 東華 潤泰材 隴華 倫飛 大魯閣 鈺齊-KY 翔耀 虹光 立益 立萬利 威盛 佳和 聯德 浩鑫 聯發 泰碩 隴華 昶和 玉晶光 銘旺科 本盟 安馳 統懋 正道 世芯-KY 翔耀 瑞利 穎漢 太空梭 正峰新 立積 兆勁 億泰 迎廣 麗臺 懷特 全國電 吉祥全 信昌化 愛山林 東貝 士紙 皇昌 今皓 燁興 遠雄來 憶聲 千興 夏都 科風 威致 寒舍 力特 華豐 欣欣 喬鼎 首利 統領 正達 麗正 客思達-KY 晟鈦 東訊 日成-KY 聯德 錸德 格威傳媒 同泰 倫飛 康師傅-DR 新世紀 虹光 神州-DR 誠研 威盛 友佳-DR 誠創 浩鑫 欣天然 嘉威 隴華 新海 聯合再生 銘旺科 秋雨 力銘 統懋 欣高 亞太電 翔耀 jpp-KY 達能 太空梭 台數科 太極 兆勁 必應 誠美材 麗臺 科定 慧友 吉祥全 三能-KY 悠克 東貝 基勝-KY 友勁 今皓 政伸 百一 憶聲 吉源-KY 捷泰 科風 天瀚 力特 迅杰 喬鼎 華上 正達 光麗-KY 晟鈦 元晶 聯德 華冠 同泰 裕豐 新世紀 寶徠 誠研 皇昌 誠創 陽明 嘉威 六福 聯合再生 新天地 力銘 康師傅-DR 亞太電 聖馬丁-DR 達能 神州-DR 太極 同方友友-DR 誠美材 晨訊科-DR 慧友 友佳-DR 悠克 中福 友勁 雷虎 百一 欣巴巴 捷泰 中視 天瀚 秋雨 迅杰 新利虹 全國電 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 建國 陽明 六福 新天地 淘帝-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 欣巴巴 新海 中視 秋雨 新利虹 jpp-KY 康友-KY