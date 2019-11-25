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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月25日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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富邦發達 元大滬深300正2 元大台商50          佳和              昶和     天仁     元大台灣50正2   
富邦金融 富邦NASDAQ反1 富邦摩台          本盟              大統新創 興泰     文曄       
元大S&P黃金正2          富邦發達          首利              本盟     宏亞     達欣工     
大飲              富邦金融          華通              銘旺科   地球     長榮       
宏洲              永豐臺灣加權          楠梓電            旭隼     恆大                
東華              富邦日本          藍天              遠雄來   新紡                
大魯閣            國泰日經225          銘旺科            統領     偉全                
立益              元大日經225          晶電              威宏-KY  聚隆                
佳和              元大美元指數          大毅              泰昇-KY  昶和                
聯發              兆豐藍籌30          揚智                       大統新創            
昶和              兆豐藍籌30反1          京鼎                       江申                
本盟              國泰股利精選30          健策                       亞崴                
正道              元大S&P日圓反1          世芯-KY                    程泰                
瑞利              富邦歐洲          太極                       百達-KY             
正峰新            FH彭博新興債          臻鼎-KY                    榮星                
億泰              群益道瓊美國地產          立積                       台硝                
懷特              國泰RMB短期報酬          訊連                       元禎                
信昌化            富邦臺灣中小          科嘉-KY                    永記                
士紙              新光內需收益          定穎                       毛寶                
燁興              FH美國金融股          台表科                     展宇                
千興              新光中國政金綠債          矽力-KY                    三福化              
威致              新光投等債15+          訊芯-KY                    高興昌              
華豐              新光ICE美國權值          緯穎                       東明-KY             
首利              新光Shiller CAPE          國產                       鑫永銓              
麗正              大飲              杜康-DR                    六暉-KY             
東訊              宏洲              慶豐富                     宏旭-KY             
錸德              東華              潤泰材                     隴華                
倫飛              大魯閣            鈺齊-KY                    翔耀                
虹光              立益                                         立萬利              
威盛              佳和                                         聯德                
浩鑫              聯發                                         泰碩                
隴華              昶和                                         玉晶光              
銘旺科            本盟                                         安馳                
統懋              正道                                         世芯-KY             
翔耀              瑞利                                         穎漢                
太空梭            正峰新                                       立積                
兆勁              億泰                                         迎廣                
麗臺              懷特                                         全國電              
吉祥全            信昌化                                       愛山林              
東貝              士紙                                         皇昌                
今皓              燁興                                         遠雄來              
憶聲              千興                                         夏都                
科風              威致                                         寒舍                
力特              華豐                                         欣欣                
喬鼎              首利                                         統領                
正達              麗正                                         客思達-KY            
晟鈦              東訊                                         日成-KY             
聯德              錸德                                         格威傳媒            
同泰              倫飛                                         康師傅-DR            
新世紀            虹光                                         神州-DR             
誠研              威盛                                         友佳-DR             
誠創              浩鑫                                         欣天然              
嘉威              隴華                                         新海                
聯合再生          銘旺科                                       秋雨                
力銘              統懋                                         欣高                
亞太電            翔耀                                         jpp-KY              
達能              太空梭                                       台數科              
太極              兆勁                                         必應                
誠美材            麗臺                                         科定                
慧友              吉祥全                                       三能-KY             
悠克              東貝                                         基勝-KY             
友勁              今皓                                         政伸                
百一              憶聲                                         吉源-KY             
捷泰              科風                                                             
天瀚              力特                                                             
迅杰              喬鼎                                                             
華上              正達                                                             
光麗-KY           晟鈦                                                             
元晶              聯德                                                             
華冠              同泰                                                             
裕豐              新世紀                                                           
寶徠              誠研                                                             
皇昌              誠創                                                             
陽明              嘉威                                                             
六福              聯合再生                                                         
新天地            力銘                                                             
康師傅-DR          亞太電                                                           
聖馬丁-DR          達能                                                             
神州-DR           太極                                                             
同方友友-DR          誠美材                                                           
晨訊科-DR          慧友                                                             
友佳-DR           悠克                                                             
中福              友勁                                                             
雷虎              百一                                                             
欣巴巴            捷泰                                                             
中視              天瀚                                                             
秋雨              迅杰                                                             
新利虹            全國電                                                           
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  建國                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  新天地                                                           
                  淘帝-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
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                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  欣巴巴                                                           
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  jpp-KY                                                           
                  康友-KY

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