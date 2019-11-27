2020年全台房市溫和成長 移轉棟數有望達30.5萬棟

2019 年房地產以台商回流、剛性需求當道，豪宅、小宅各自表現，整體呈現價量俱增的格局表現；至於 2020 年房市表現，中信房屋總經理張世宗認為，明年房市在國內金融面具備房市有利條件下，預估仍將維持微幅成長走勢，不過由於政策面尚未出現足以左右市場多空的條件、房市亦有超額供給的隱憂，因此明年房市雖能持續成長，但走勢將屬於盤整格局，2020 年全台移轉棟數將溫和成長 3%、呈現 30.5 萬棟左右表現。

張世宗指出，國內房地產發展，主要受到經濟金融面、政策面及產業發展面等三個層面的影響。

經濟部分，目前全球主要經濟體的貨幣政策皆朝向寬鬆方向行進，短期國內房貸利率調升機率不大，金管會也規劃在明年第三季起調降房貸最低風險權數，如此將有助於行庫爭取更多房貸業務。至於代表資金動能的 M1B 年增率仍與 M2 維持黃金交叉態勢，不動產相關貸款餘額也持續成長。整體而言，在國內資金充沛供給的條件之下，房地產後勢仍將具備有利條件、成長亦具動能。

雖然經濟金融面能為房地產持續注入活水，不過房地產業界最關心的還是政策面的影響。依過往經驗，過去政府在實施重大房地產政策時，都會對交易面產生重大的影響。例如 2016 年起實施的房地合一稅，就使得交易量大幅下降，歷經一段時間之後交易量才逐漸回穩。張世宗表示，目前政策面雖多空未明，但近期央行在理監事會議中已釋出對房地產發展的擔憂，難保未來會有針對房市相應的對策，而各黨總統候選人也暫無影響房市的重大政見，因此政策面後續發展只能持續觀察。

至於在產業發展面，明年需留意新建餘屋及空屋去化的狀態，如果能減緩餘屋空屋增加速度，甚至進而加快去化速度，如此才有機會脫離超額供給的狀態，房地產也才能以健康的方式持續發展。

中信房屋認為今年全台買賣移轉棟數估計約有 29.5 萬棟左右的水準，而 2020 年住宅市場趨勢將是正面盤整、多空並存的格局。現階段研判 2020 年國內住宅價量表現較難有爆發性的成長，但在金融資金面支撐及政策面暫無重大利空的前提下，明年房市交易量預估將比今年小幅成長 3% 左右，全台買賣移轉棟數 2020 年估將有 30 萬到 30.5 萬的交易水準，延續今年溫和成長的表現。