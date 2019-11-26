花敬群：簡易危老先暖身 再推大規模重建

台灣危老建築不僅對生命造成威脅，也產生許多生活不便，政府近年努力加快重建速度。一手催生《危老條例》的內政部政務次長花敬群指出，都市景觀是未來競爭力課題，透過《危老條例》，從小規模的舊建築做起，就是為了奠定《都更條例》的修改基礎。

根據《財訊》報導，花敬群表示，社會長期對都更看法保守，剛開始推動危老時，社會氛圍都不看好，無論是容積獎勵或爭取百分百同意，簡直是不可能任務。外界認為，如果要喚醒民眾信賴，可能要下猛藥。

花敬群說，要將此事變簡單、容易才有辦法推動，所以當初研擬 13 條條文，討論立法速度快之外，市場操作也容易上手。現在看來，整個市場認同度和操作成熟度都愈來愈好，從中央法令、配套執法、地方行政人員的審議，再加上業界的溝通說明、對老百姓的理解等整套的系統，現在已經相當到位。

針對都更重建和危老重建的差異，花敬群表示，都更有最小更新單元限制，例如 500 或 1000 平方公尺，各縣市各定標準，危老則不限最小面積。若以容積獎勵來看，都更其實比較高，可以到 50%，而危老重建頂多 40%，但由於危老重建的基地相對小，能申請到 30% 其實就很厲害了。

其次是租稅優惠，都更有所謂的土地增值稅的優惠，危老則沒有。第三，都更對同意比率規定不同，不需要百分之百同意，危老必須全部同意，因此，當不用處理不同意部分時，事情變得非常單純。

花敬群指出，目前成效很滿意，有機會達到總統蔡英文年初定下的危老案 320 件、都更案 100 件，不過，更開心的是整體社會感受度，現在走在路上都會到有人討論危老，除了建商，仲介業者也很投入，且地政士、建築師等投入量能也非常大，可見從學習這個條例，到深化民間的路徑不會太長。

談到商機，花敬群表示，認真做可以有 1 兆的產值，以現在的規模來看，營造產值應該可以有 1、2000 億元，未來有再向上的成長，不過，這背後不代表 GDP，因為有些材料來自進口，但大概也有 0.2 到 0.5 之間 GDP 增長。

《財訊》提問，危老時程獎勵將在明年 5 月截止，申請案又多，有可能遞延嗎？花敬群表示，再怎麼樣延，也總要落日。當初這背後是一個政策的態度，希望大家努力在 3 年內衝出一波，但如果輕易延長獎勵，只是讓一些正在努力的、正在溝通整合的人覺得原來可以拖延，民眾也會因此鬆懈。

花敬群指出，目前已經尋求行政院、內政部及各地方政府的共識，未來不排除研擬規模獎勵取代時程獎勵，或是採取獎勵逐年遞減的方式，同時也會邊做邊檢討整個制度。