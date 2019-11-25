LV母公司以162億美元的價格收購Tiffany珠寶

外電報導，法國路易威登集團 (LVMH) 在週一 (25 日) 宣布以 162 億美元的價格收購，美國珠寶品牌蒂芙尼 (TIF-US)。

總部位於巴黎的 LVMH 表示，將以每股 135 美元的價格收購蒂芙尼，以擴大在美國市場的佔有率，並擴大該公司的珠寶和鐘錶業務。此次收購也是 LVMH 有史最大收購案。

LVMH 董事長兼執行長 Bernard Arnault 表示：「我們很高興有機會歡迎蒂芙尼加入 LVMH 集團，蒂芙尼是一家擁有無與倫比的遺產和在全球珠寶界具有獨特地位的公司。我們對蒂芙尼懷有極大的敬意和欽佩，並計畫以與我們對於每個時尚品牌相同的奉獻精神和承諾來開發珠寶業務。」

有報導指出，這筆交易已經在周末完成。目前，LVMH 旗下有多個珠寶品牌，包含寶格麗 (Bvlgari)、Chaumet 等高級珠寶，以及中價位珠寶品牌 FRED。

蒂芙尼成立於 1837 年，目前擁有 14,000 多名員工，在全球設有 300 家零售店。

蒂芬尼董事會主席 Roger N. Farah 表示，在經過戰略審查後，董事會決定該交易視為一條「令人振奮的前進之路」，因為這家奢侈品品牌集團將投資「蒂芙尼的獨特資產和強大的人力資本，同時為我們的股東提供具有確定性價值且吸引人的價格。」

根據諮詢公司貝恩諮詢公司 (Bain＆Co) 的數據顯示，珠寶是 2018 年奢侈品產業表現最強勁的領域之一，該公司預測，在 200 億美元的全球市場中，可比銷售額今年將成長 7%。但是，由於越來越少的年輕人購買鑽石，且美國的遊客的需求下降，蒂芙尼似乎陷入困境，此外，蒂芙尼還推動了向中國的擴張，但由於中美貿易戰等因素，在美國和亞洲的銷售額均有所下降。