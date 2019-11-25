香港區議會選舉民主派大勝 港股高檔震盪

香港區議會選舉已完成點票作業，逾 294 萬港人投票，投票率達 71.2%，創下新高。受到「反送中」示威影響，今年香港區議會選舉出現大逆轉，建制派 (親中) 在 452 席次當中只得到 59 席，而非建制派則一舉躍升至 393 席。

選舉結果反映，港股恒生指數在早盤跳高開出後便一路在高檔震盪，指數一度突破 27000 點大關。而在選舉結果正式公布後，港股變化仍不大，持續在 27000 點附近盤整。恒生指數最終收 26993 點，上漲 397 點，漲幅 1.50%。



資料來源：東方財富網, 恒生指數日線走勢

今年香港區議會席次共有 452 席，較 4 年前 2015 年的區議會多出 21 席。而上一屆建制派共取得 299 席次，而非建制則得到 132 席次。

資料來源: 香港經濟日報, 鉅亨網製表

但建制派這屆區議會選舉只取得 59 席，其中第一大黨民建聯所失去的席次最多。民建聯在這次選舉中派出 181 人參選，只取得 21 個席次，較上一屆的 119 席大減 98 席；而新民黨更全軍覆沒，所有候選人均落選；工聯會及經民聯則分別只有 5 人及 3 人當選。

反觀，民主派各大政黨成為這次選舉大贏家，在香港 17 個區域的議會席次過半，其中，大埔、黃大仙區的全數席次由民主派囊括。而民主派在這次選舉當中，民主黨共派出 99 人參選，當選 91 席，較上一屆 43 的席多出 48 席；而派出 36 人參選的公民黨則取得 32 席。

同時，這屆有不少地區出現政治素人參選，這些政治素人中，更有不少人是擊敗建制派重量級議員。

由於香港特首選委會 1200 人中，有 117 人是由 1 區議員互選組成，這次民主派大勝取得 388 席，外界認為肯定可取得 2021 年特首選舉的 117 個選委席位，影響 2022 年香港特首選舉。