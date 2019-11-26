顧立雄：明年支付虛實整合 銀行、科技競爭將更趨激烈

金管會主委顧立雄今（26）日表示，純網銀明 (2020) 年上路，是大型金融業與大型非金融業合作的最大場域，明年 2 月送電支電票合併法將送件申請，未來純網銀與電支電票整合形塑營造的支付環境，將對既有傳統銀行的數位金融服務產生更激烈的競爭，可預期明年銀行、科技間的競爭將相當激烈。

顧立雄今日出席「2019 Taiwan FinTech 產業策略論壇 - 台灣金融科技 100 個關鍵問題」，針對純網銀作出以上表示。

顧立雄表示，我國金融科技發展的挑戰是缺乏大型科技帶動發展，金融科技公司規模小，且對金融法規較不熟悉，因此還是希望科技公司要跟金融機構合作，明年將開業的的純網銀，將是金融業與非金融業合作的最大場域。

顧立雄進一步指出，目前三大純網銀都算大型公司，對金融業監理有其認知，同時，藉由導入 4 成非金融業合作，對發展數位金融相當有幫助，雙方合作，在虛擬通路上發揮創意，以後純網銀也會運用 AI 人工智慧與大數據作身份認證，甚至有機會做到每個人不同的客制化金融服務。

同時，他也強調，明年 2 月送電支電票法送件申請，未來線上線下虛實整合，更重要是跨機構支付。

顧立雄表示，未來純網銀與電支電票整合形塑營造的支付環境，將對既有傳統銀行的數位金融服務產生更激烈的競爭，甚至後續 5G 環境建置完成後，網路速度加快百倍，客戶將更有感。

顧立雄也說，虛擬通路的技術能否取代實體通路，還很難說，仍需科技做好支撐，讓線上支付放入更多的服務內容與項目，才能取代實體通路，目前還是以支付與消費為主，頂多提供風險低的小額信貸，但是透過金融科技，對中小企業放款應該很有未來性。

顧立雄表示，面對金融科技，金管會作為監理機關，首要考量是穩健金融體系的建置，並以風險程度作為考量的監理力道，風險愈大、監理愈強是全世界的作為，無論是洗錢與內稽內控，甚至外部檢查都是如此，現在多傾向專案審查與資本計提方式來監理，未來科技業加入後，金管會將持科技中立原則角度來看導入金融市場的風險有多高。