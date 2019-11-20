5G頻譜競標12/10開跑 NCC通過五大電信業資格審查

NCC 今 (20) 日宣布，中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW)、台灣之星與亞太電 (3682-TW) 等 5 家電信業者，均通過 5G 頻譜競標審查，將可參與 12 月 10 日競標。

上週二 (12 日) 5 家電信高層前往 NCC，進行「108 年度行動寬頻業務釋照第一階段書面審查到會面談及後續評分作業」，NCC 指出，審查項目包括電信設備概況、財務結構、資通安全維護規劃、技術能力與發展計畫等，評分則以 76 分為界線，若半數委員給予 76 以上的分數，即算合格。

競標規則方面，NCC 指出，12 月 10 日為第一階段數量競價，採每日 10 回合，競價者對 1800MHz、3.5GHz 及 28GHz 頻段提出需求頻寬，當競價者需求超過各頻段釋出頻寬時，NCC 將依規定提高各頻段的單位頻寬價金，進行下一回合的競價，直到連續兩回合無人再提出需求頻寬為止。

NCC 表示，因頻譜使用效率及設備成熟度，會隨頻率實際位置而有所不同，等數量競價結束後，會給予數量競價得標者至少 7 天準備時間，確認及協調各自想要的頻率位置；後續預估將於 109 年 1 月初舉辦第二階段的位置競價。