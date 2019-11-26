預期2020年？大摩：不確定性太多 預期年底狀況就很難了

年底將至，華爾街股市分析師紛紛為來年做出預期，但摩根士丹利卻說，不用看對明年的預期了，因為對年底的預期就很難抓得準。

摩根士丹利美股首席策略師 Michael Wilson 表示，現在做出預期比以往更加困難，有鑑於各種未知數太多，例如中美貿易談判的進展等，對年底做出預期就很難了，遑論明年全年。

他週一報告指出，「很難對未來 2 個月做出預期，更別說是一整年，接下來不確定性的範圍擴及全年。」

「依據貿易和利率面的多種不確定性結果出爐，成長狀況可能出現令我們上行或下行的意外。不確定性意味著輪轉會繼續，且其持久性將依據成長加速或減速而定，我們預期，隨著數據的湧入以及貿易緊張局勢和選舉的發展，市場將在親週期性結果與防禦性結果之間波動。」

他認為，因應年底季節性因素和央行的流動性支持，股市短期內應該會上升，但到了明年 4 月前，「流動性的順風將消失，市場會更聚焦基本面，而基本面的不確定性高於正常水準。此外，有鑑於股市近期上漲，整體市場情緒和技術水準都會開始有點評價過高。」

「進入 2020 年，我們明顯感覺到全球成長的樂觀情緒，從下半年開始會有更多表現，因為最初的成長轉折必須維持下去，但因為處於週期環境晚期，這一點更難做到。」

不久，黯淡的獲利前景和惡化的基本面將開始令股價走低。他估計 S&P 到 2020 年底的目標為 3000 點，約低於目前水準 4%。

貿易決議

Wilson 認為中美仍可能簽訂貿易協議，但協議的具體內容卻難以預料，「可能會以對市場良好的結果收場。」

一旦消除了籠罩市場的不確定性，全球應會加速成長，但唯有美國不會成長。

摩根士丹利持續給予美股「減持」的評級，認為美國的成長將僅表現「穩定」，建議投資者應該看看海外地區，將目光投向估值便宜且獲利成長上行空間更大的企業。

摩根士丹利認為日股和新興市場相較處於「加權」的倉位。

基礎面弱化

針對邁向 2020 年，Wilson 認為明年的展望不確定性高於前幾年，因為「貿易緊張局勢發展更多，美國面臨總統大選且經濟轉弱。」

「我們相信，美國經濟將在 2020 年陷入混亂，EPS 成長將令人失望。」

摩根士丹利偏好價值股勝過成長股，「因為成長股的資金來源越來越擁擠。」