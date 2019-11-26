王品首度進軍年菜市場 添新成長動能

王品 (2727-TW) 今 (26) 日正式宣布，集團將首度開賣年菜，旗下子公司萬鮮此次共集結旗下四大品牌包括丰禾日麗、享鴨、青花驕和沐越，以其最熱賣和經典菜色組合成年菜套組，目標銷售上看 5000 套，而推出一來不到一周，早鳥已賣出約 450 套，優於預期。

王品說明，此為第一次國內消費者圍爐可吃到王品的菜，萬鮮和外部供應商工廠合作，將四大品牌最熱賣和經典菜色做成冷凍包裝，整組售價 2888 元起，挑戰市場 CP 值最高，而除了全台 200 多家門店可下單，將結合全家便利商店、momo 購物和蝦皮購物等連鎖超商和大型電商平台等，增加曝光度。

王品去年 10 月中成立萬鮮，實收資本額 6000 萬元，今年前三季萬鮮稅後純益 246 萬元，王品指出，目前萬鮮處在起步階段，正持續調查熱門菜色和市面上優質的農產品等，未來會增加更多的包裝常態品銷售。

王品進一步指出，集團成立 26 年，除了傳統的餐廳體驗，更希望發掘企業的第二條成長曲線，去年成立萬鮮後，在今年通過 ISO 17025、ISO 22000 認證資格，是台灣首家取得雙認證的餐飲公司，萬鮮已跨入禮盒市場，推出的商品包括有丰禾日麗的果乾、hot 7 黃金泡菜、莆田辣媽醬、原燒中秋烤肉禮盒。