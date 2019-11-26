〈台灣大攜谷歌〉Google智慧音箱Nest Mini正式登台 首度導入中文

Google 智慧音箱 Nest Mini 中文版今 (26) 日正式登台，再度攜手台灣大 (3045-TW) 為獨家通路夥伴，Google Nest 台灣研發中心負責人洪福利表示，中文版 Google 助理首度導入智慧音箱，AI 核心技術由 Google 負責，台灣大則負責整合旗下 MyMusic、MyVideo 等資訊服務。

市調機構 IDC 認為，2019 年全球智慧音箱出貨數將攀升至 1.5 億台，智慧音箱潮流持續擴張，但台灣在地中文語意分析技術與服務尚未成熟，因此台灣智慧音箱市場一直只聞樓梯響。

台灣大總經理林之晨表示，Nest Mini 共推出客廳、臥室、廚房等 3 種情境，將是未來消費者最有感的體驗，包括控制電燈、電視、尋找食譜等。

林之晨指出，繼 10 月宣布成為 Google 在台首個通路夥伴，獨賣新機 Pixel 4 後，再度與 Google 智慧家庭服務展開合作，此外，從 12 月開始，Nest Mini 將陸續整合整合凱擘電視管家功能、有聲書、叫車服務等，讓智慧家庭再升級。

洪福利表示，Nest Mini 除提供自家 YouTube 串流服務外，也有 Spotify、Netflix、My Music 等，硬體則可支援 D-Link、LG、飛利浦、大同、小米、Yeelight 等 3500 個品牌，高達 3 萬款智慧裝置，包括電燈、洗衣機、除濕機、空氣清淨機等。