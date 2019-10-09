王品9月營收創今年次低 部分鵝夫人店鋪將轉型

連鎖餐飲集團陸續公布 9 月營收，王品 (2727-TW) 因中國事業體衰退約 8%，9 月整體營收下滑至今年單月次低，達 12.38 億元，月減 23%，年減 2.79%，王品坦言，昔日有米其林一星加持的品牌「鵝夫人」，營運不如以往，部分店鋪將轉型為新品牌「鵲玥」。

而美食 - KY(2723-TW)(85 度 C) 較上月下滑 1.16%，也終結連續 13 個月年衰退，轉為年成長 1.03%，整體來看，兩大業者表現仍受到中國市場的影響不小。

王品 9 月合併營收 12.38 億元，月減 23.12%、年減 2.79%，第三季合併營收 41.95 億元，年增 0.12%；累計前三季合併營收 124.34 億元，年增 1%，其中台灣事業體為 70.8 億元，年增 5.08%，中國事業體 52.3 億元，年減 4.55%。

王品說明，9 月營收衰退主因，是中國事業體整體店數較去年同期減少 10 家，使業績下滑至 1.1 億元，年減 8.15%。

其中，中國的兩大主力品牌王品牛排和西堤同店銷售額仍持續成長，持續向上，舞漁、北島鮨鮮也已開始獲利，不過，鵝夫人在展店太快之下，反而今年以來營運表現不如以往，致整體營運績效下滑。

因此，王品正在積極調整鵝夫人經營策略，細分商圈特性後，部分商場店將轉型為粵菜新品牌「鵲玥」。

美食則指出，在中國市場門店數仍低於去年同期，不過同店營收成長達雙位數，且今年的中秋月餅銷售金額雖大致和去年持平，銷量有成長。

展望第四季，王品表示，10 月將「THE WANG」從中國市場導回台灣，搶攻高價牛排市場，首店進駐台中七期，平均客單價約為 2000 元，與既有「王品牛排」以不同價位帶的區隔搶攻市場，添新成長動能。

而 85 度 C 已在華盛頓州開出當地第 5 間門市，德州則選在卡蒂市開出當地第 12 間門市，繼加州、德州和華盛頓州之後，接下來將進軍奧勒岡州，當地首店選在波特蘭。