華銀力拚明年獲利兩位數成長 鎖定中小企與海外放款

華南金控 (2880-TW) 核心子公司華南銀行獲利持穩，今年前 10 月稅前盈餘 155 億元，明年將鎖定利差較高的中小企業放款、海外市場與金融交易等，力拚獲利維持「兩位數」成長，法人預估，華銀今年稅前盈餘約 170 億元，明年可望進一步突破 180 億元。

華銀總經理張振芳表示，銀行今年在金融交易表現亮眼，包括換匯交易 (SWAP)、股債操作都繳出佳績，前 10 月稅前盈餘 155 億元，較去年同期增加 12.4%。

華銀目前台股部位約 230 億元，明年預計近一步拉高至 300 億元，投資標的包括高股息、低波動的個股專案；債券則調整短天期債券，利率反彈時再加碼長天期。另外，SWAP 部分，因受聯準會降息影響導致利差窄縮，將調高長天期部位維繫獲利動能。

海外市場部分，張振芳說，美國紐約分行歷經強化法遵與洗防機制調整期後，將重新發揮業務聯繫與轉介功能，以重拾獲利動能；目前華銀海外共有 13 個分行、2 個辦事處，其中辦事處除積極爭取升格分行外，也會與鄰近海外分行進行業務聯繫。

張振芳指出，雖然全球央行陸續降息，但海外市場利差仍比國內高，平均還有 2% 左右，因此海外市場仍將是未來業務發展重點目標。