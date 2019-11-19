鴻海美國布局雙管齊下 威州廠房、幹部陸續到位

鴻海 (2317-TW) 宣布，美國威州打造高科技產業園計畫邁入新的里程碑，威谷最大的廠房已完成封頂建設，此外，鴻海也啟動美籍主管的全球培訓，公司透露，目前有 26 位正在台灣進行長期受訓計畫。

鴻海副董事長李傑在日前法說會中透露威州計畫的「3B」發展方向，包括廠房建設 (Building)、人才培育 (Body/Talents)、商機開拓 (Business)，其中廠房基礎建設方面，鴻海趕在當地冬季前，完成最大廠房主體建築封頂。

該廠佔地 100 萬平方英尺，相當於 13 座美式足球場的面積，預計明年底投產，依照鴻海規劃，屆時不只面板，伺服器、網通、汽車中控系統，也都會同步量產。

軟體方面，鴻海也啟動精英人才投入培訓計畫，培養威州單位的相關高科技人才到集團全世界各廠區據點以及供應鏈、客戶端參觀學習，據了解，鴻海的美籍新秀每人平均受訓 2 千多個小時課程，研習內容包括 AI 人工智慧、光機電整合、工廠製造、品管手法、綠色產品、產品規劃行銷等等。

鴻海透露，目前正有 26 位美籍幹部正在台灣進行長期受訓計畫，透過培訓計畫到集團供應鏈夥伴學習自動化工廠實務實作，包括美國電視品牌整機手動線與自動線產線運作，深入理解電視生產，經歷 300 道前段精密製造與 50 個後段自動化組裝的相關過程和複雜的製造供應鏈。

鴻海強調，將繼續推動集團「長期、 穩定、 發展、 科技、 國際」的理念，並在美國招攬優秀人才，打造威州先進科技園區。