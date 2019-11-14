〈鴻海法說〉將大幅投資台灣 威州廠人力招聘也達標

鴻海 (2317-TW) 13 日召開法說會，外界關注貿易戰及鴻海全球布局，董事長劉揚偉表示，貿易戰比較像心理戰，接下來鴻海在台灣會持續有較顯著的投資力道，中國以外投資比例也將增加，至於美國威州廠則按進度推進，今年人力招聘目標將可順利達標。

劉揚偉表示，美中貿易戰需要心理學家來做判斷，現在看起來心理戰層面較大，貿易戰反而較小，只能看雙方是不是持續談判，將是心理層面上的大考驗。

劉揚偉也坦言，鴻海已加強中國以外的投資，尤其是台灣，接下來會較顯著擴大投資，也會響應經濟部的台商回台投資計畫；至於東南亞的印度及越南方面，近 2 年也分別投資 110 億元、63 億元，進度「不落人後」，後續也將依客戶需求調整產能。

至於美國威州投資案，鴻海副董事長李傑表示，威州發展目標有 3 個 B，建設 (Building)、人力 (Body)、業務 (Business)，建設目前按照計畫進行，最大廠在上周已封頂，資料中心、高速運算中心也都按照計畫進行。

李傑進一步指出，人力今年也可以達到招聘 520 名的目標，也啟動產學合作計畫，全面性培養人才；業務方面，李傑強調，美國市場很大，因此不會單純走智能製造，還要走智能製造的科技服務，包含 5G、資料中心、高速運算等應用都是商機。