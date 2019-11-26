無論那一黨橫掃2020選舉結果 美股投資人都該擔心

投資人若擔心美股將對明年的美國大選做出反應，就不該只在乎總統選舉。

相反地，BTIG 首席證券和衍生策略師 Julian Emanuel 指出，他們應該密切注意兩黨勢力消長，也就是民主黨是否有望控制共和黨目前佔據多數席次的參議院，或者共和黨有望奪回眾議院。

目前，這兩種情況發生的可能性都很小。但是情況顯示發生機率升高，股市可能會在選民去投票之前就會出現拋售。

他說，這是因為「若 2020 年選舉結果產生兩院一統的結果，市場的擔憂非常巨大，因為在此同時，對市場和經濟的信心雖然穩定，但仍然相對脆弱。」他說，調查數據和其他指標顯示，企業 CEO 們對未來保持警惕，對未來的規劃、尤其是資本支出更是猶豫不決，因為貿易戰「給企業帶來了心理和實際上的損失」。

與此同時，高盛分析師在週一 (25 日) 發表的一份詳細介紹其 2020 年美股前景的報告中警告，「『團結就會成功，分裂必將失敗』的政治格言並不一定適合作為投資參考。」

高盛寫道：「在美國，聯邦政府兩黨分治時的股票收益通常超過由一黨控制白宮和參眾兩院時的收益。」「自 1928 年以來，不計經濟大蕭條時期，當聯邦政府由單一政黨控制時，標準普爾 500 指數 12 個月的中值回報率為 9%。但是，在分裂政府的領導下，中位數回報率為 12%。」

高盛表示，預計美股牛市將在 2020 年繼續奔馳，獲利週期持久且經濟持續成長，將在 2020 年初將標普 500 指數提高 5% 至 3250 點。但是，由於「政治和政策不確定性」將上升，2020 年的大部分時間裡，標普指數都將保持區間波動。

高盛分析師指出，幾名民主黨總統參選人已呼籲縮減 2017 年減稅措施，聲稱府院統一的聯邦政府可能會讓投資人承擔減稅措施的逆轉，並將 2021 年標普 500 指數的每股獲利預期調降至 162 美元，較前一年下降 7%，並將本益比壓縮至 16，這與標普 500 指數在 2600 點的水平一致。

高盛首席亞太股票分析師 Tim Moe 在接受《彭博》採訪時更直截了當地警告，若民主黨人勝選，削減 2017 年公司稅的可能性可能引發「甚至高達 20% 的標普指數修正」。

高盛在其展望中表示，與此同時，關稅是自上而下的獲利預測的另一個主要風險，它推估標普 500 指數 2019 年每股獲利為 165 美元，成長 1%；2020 年為 174 美元，增加 6%；2021 年為 183 美元​​，成長 5%。

BTIG 的 Emanuel 用以上圖表來展示，自 1932 年從分裂政府轉換到統一政府以來的 8 個選舉年中，標普 500 指數的平均回報率為負 5.9%。在這 8 年中，有 5 年股票下跌，而在所有年份中，有三分之二股票有正值收益。

該表還顯示，轉換後的一年股市轉趨正值，股票上漲時間佔 87.5%，平均回報率為 17.8%。但 Emanuel 寫道，這樣的知識「對於面對美國目前政治混亂的投資人來說，只能算是一種冷淡的安慰」。