Facebook與日本KDDI合作 利用5G推AR/VR服務

日本大型通訊服務業者 KDDI(9433-JP)，傳出與美國 Facebook(FB-US) 合作，未來將活用 5G 通訊的大容量資料傳輸特性，來提供結合 AR 擴增實境及 VR 虛擬實境技術的商品銷售系統。

Facebook 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

日本《共同社》在週一 (25 日) 的報導中指出，Facebook 與 KDDI 的這項合作，將來消費者只要在服飾店或藥妝店內拍攝商品照片，就可透過 Facebook 所提供的照片分享 APP「Instagram」(IG) 來看見自己試穿衣服後的樣子，或是上妝之後的模樣。

KDDI 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

由於 5G 在資料傳輸上極為迅速，各種顏色款式的服飾及化妝品，都可立即在手機畫面上模擬結果，就連臉上表情還有動作的變化，都能以細膩的畫質來作呈現。

業者表示這類服務內容，預計於 2020 年 1 月時，消費者們就可在他們所特別設置的店面來作體驗。

此外，對於想要利用 AR 等技術的企業們，KDDI 可向他們提供系統所需的雲端及通訊技術，並賺取使用費。像是演唱會及運動賽事等，就可發揮這項服務的功力。而另一個特色是，就算消費者不是 KDDI 的「au」行動電話用戶，也同樣可以使用這些 AR 等服務。

Facebook 旗下擁有以 VR 頭戴裝置聞名的「Oculus」，在 VR 及 AR 領域擁有優勢。經由日本零售業使用他們的服務，也可望將市場擴大到其他產業。

而 IG 在今年春天時，就已經在美國推出名為「Checkout」的實驗性購物服務。消費者只要點選照片上的衣服，在不用離開 IG 手機程式的情況下，就能完成購買輕鬆結帳。