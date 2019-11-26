輸中出口量飆升 美農業部要中商回報美豬銷售數據

由於非洲豬瘟肆虐，中國今年豬肉進口量倍增，美國農業部 (USDA) 週一 (25 日) 就中國瘋買肉品的情況，發布新規定，要求大宗出口商必須公布整頭豬隻 (whole hog carcasse) 銷售情形，好讓當局和貿易商深入掌握中國激增的生豬採購量，及全球肉類市場動向。

近年來，非洲豬瘟導致中國豬肉價格飆升至歷史新高，不少地區出現限量線時價供應情況，中國積極尋求替代肉品，也推升牛肉和雞肉的進口量。

USDA 表示，中國豬肉銷售顯然缺乏完整的數據報告，新規定將能讓農業部有效追蹤書往中國的美國豬隻出口量。在此之前，出口商僅需要報告切塊豬肉 (muscle cuts) 的銷售情況。貿易商和分析師說，目前尚不清楚新規定是否包括其它肉品。

中國豬肉飆升至歷史新高 (圖片: AFP)

USDA 每週都會發布銷售可牽動農產品期貨價格的數據，「即時回報農產品出口數據，是有助於市場有效運作的關鍵」農業部在聲明中表示。

芝加哥金融服務公司 Archer Financial Services 期貨交易商 Dennis Smith 表示，農業部過去收集的數據並不完整，但新規則能夠讓農業部更準確追蹤輸往中國的美國豬隻。

全球最大的豬肉加工商 Smithfield Foods 改造了一家屠宰場，將生豬切成三分之二，然後以盒裝形式出口到中國，不過從今年 6 月開始，美國出口商改將整頭生豬進口至中國。根據美國農業部的數據，到 9 月底，總出貨量達到 78,390 噸，超過 2017 年的 676 噸。

聯合國早前發出警告，稱大陸的非洲豬瘟疫情只是冰山一角，並估計將擴散至亞洲其它國家

據荷蘭 Rabobank International 銀行數據顯示，中國生豬隻要花上 5 年多的時間，才能從非洲豬瘟的疫情恢復過來，且進口恐怕也難負荷國內龐大的豬肉需求。

和其他國家的應商相比，美國肉品加工商雖然因為中國的高額關稅，在對中國銷售方面較為劣勢，但中國進口商似乎仍願意支付高關稅，來應急國內需求，美國市場因此受惠。