Cybertruck 特異外型正是賣點？馬斯克：200k 達成！

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 上週日 (24) 晚上表示，新推出的電動皮卡 Cybertruck 已經接到 20 萬輛訂單了。

該推特發出前幾小時，馬斯克甫推文稱訂單數量達 18.7 萬輛。預購者必須先支付 100 美元訂金 (可退還)。

再往前推一日，上週六馬斯克推特文提到，「迄今已有 14.6 萬輛 Cybertruck 訂單，42% 選擇雙引擎，而 41% 選擇 3 引擎，17% 選擇單引擎。」

定價 39000 美元的 Cybertruck，其訂金是特斯拉全體電動車最低門檻，例如 Model Y 跨界休旅車訂金須 2500 美元，2016 年推出的 Model 3 則需要訂金 1000 美元。

馬斯克在最近一回財報電話會議上表示，「事實上我進來一直在推動 Model Y 的發布，我認為這會是款很棒的產品，且將受到市場廣泛接受，我個人認為 Model Y 銷售量將超越 Model S、Model X 和 Model 3 合併數量。」

但特斯拉和馬斯克迄今從未具體披露 Model Y 的訂單數量。

2018 年第二季，特斯拉公布 Model 3 訂購量已經超過 45 萬輛，但不曾透露具體數字或比例。

不管如何，Cybertruck 的訂單數量仍可看出特斯拉的行銷手法仍舊強大。當時在發佈會場上，為了展示這款電動皮卡的有多耐操，馬斯克讓設計負責人將金屬大球砸在 Cybertruck 鋼化玻璃窗上，但卻不小心砸破了窗戶，另一顆球砸在另一邊的窗戶，結果也砸碎了。

「我們之前丟過扳手、都一大堆東西甚至連廚房水槽都砸過去，但車窗沒破，這回不知道怎麼搞的，竟然破了，我不知道怎麼回事，我們會修復它。」馬斯克在推特上幽默發文，但這一敲，敲響了 Cybertruck 的知名度，媒體也大肆報導這外觀怪異的電動皮卡。

馬斯克 23 日在推特上釋出一段視頻，證明 Cybertruck 發佈前確實做過球砸車窗測試，當時車窗沒有破裂。

華爾街批評該車造型太怪異，週五甚至讓特斯拉股價大跌 6.1%，但隨後不同聲浪浮現，有些分析師認為這外觀正是 Cybertruck 的賣點。

週一特斯拉收高 1% 至 336.34 美元。

德意志商銀報告提到，「在展場上，理當堅不可摧的玻璃窗竟然破了，出師不利。」

但在展示一些前衛設計後，部分分析師認為，特斯拉勢力機產品。「特斯拉強調其耐用性、牽引力、載重能力和 0 到 60 的加速優勢，這是試著對傳統皮卡丟石頭。但我們仍認為傳統 OEM 卡車可以鬆一口氣了，因為我們認為 Cybertruck 不會搶得大量皮卡市場份額。」