三大法人買超10.55億元 同步鎖定群創買超7.8萬張

台股今 (25) 日開高走低，收盤小跌 5 點、收在 11561.58 點，三大法人買超 10.55 億元，其中群創同步獲三大法人青睞，獲買超 7.8 萬張，成內外資聯手追捧的熱門股，群創今日成交量爆 15.6 萬張巨量，僅次聯電 16.6 萬張，排名單日成交量第二大。

台積電、鴻海權值股多頭熄火，大立光獨木能撐，台股今天量縮走跌，但三大法人中外資仍持續買超 10.55 億元，自營商與投信分別賣超 2 億元、2.05 億元。

觀察今天外資買超前五名個股，買超群創就高達 6.7 萬張，富邦金買超 9827 張居次，友達獲買超 8578 張、富邦 VIX(8445 張)、旺宏 (4423 張)。外資賣超前五大個股分別為聯電 (3 萬餘張)、欣興 (9050 張)、元大台灣 50 反 1(8871 張)、玉山金 (5957 張)、元大滬深 300 正 2(5439 張)。

自營商部分，同樣買超群創 9543 張排名第一，其次分別為國泰 US 短期公債 7743 張、聯電 3911 張、友達 1766 張、中環 1738 張；賣超前五大皆為 ETF，包括：元大全球未來通訊 (8714 張)、元大滬深 300 正 2(7525 張)、元大台灣 50 反 1(6331 張)、富邦 VIX(3977 張)、元大高股息 (2708 張)。

投信買超前五名：聯電 (6642 張)、群創 (1000 張)、南亞科 (971 張)、金像電 (782 張)、欣興 (701 張)；旺宏 (1298 張)、可成 (816 張)、南電 (538 張)、微星 (509 張)、國泰日經 225(500 張)。

法人表示，MSCI 本季調降台股權重明 (26) 日正式生效，外界預期可能引發資金出走效應，但從今天資金移動版圖來看，外資仍持續作多且鎖定股價偏低個股承接，反倒是內資有獲利了結跡象，短線先觀察美中貿易談判進度與權值股表現對盤勢的變化。