皇翔委由仲量聯行標售捷二聯開案 總底價24.4億元 12/20開標

皇翔建設 (2545-TW) 今日宣布，委託仲量聯行公開標售位於台北市捷運中山站 6 號出口的皇翔捷二聯開大樓，預計標售 4、10-12 與 17 樓層，總價 24.4 億，底價每坪 127 萬，基地處精華地段，但過去受權配問題而延宕許久，如今已確定，建案將在 12 月 20 日公開標售。

仲量聯行投資部資深副總吳瑤華表示，皇翔該基地地處捷運淡水信義線與松山新店線轉乘站交通便利，又是共構建物，是抗跌保值不動產，此外捷運站人潮眾多商機可期，不論是商辦或是商場，皆是精華地段。

資深副總吳瑤華提到，新光三越南西商圈近年發展蓬勃，其中商辦進 10 年來無新大樓釋出，皇翔捷二聯開大樓為近年來台北市唯一釋出可分層購置的辦公大樓，且近年商辦市場供不應求，大樓落成至今已有各方投資人爭相詢問。

仲量聯行表示，台北市捷二捷運聯合開發案，基地佔地 508.5 坪，大樓面寬 32 米，格局方正，採玻璃帷幕設計，建物為 A 級商辦大樓，預計可標售坪數為 1862.25 坪，其中包含 4 樓商場以及 10 至 12、17 樓的商辦，每層標準面積為 450 坪，預計將以底價每坪 127 萬開標，總價 24.4 億，每車位開價 380 萬。