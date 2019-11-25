〈台經院看景氣〉營建業營業氣候創21個月高點 反映房市和商辦回溫

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 10 月營業氣候測驗點調查，不同於製造業、服務業分別創 8 個月以及近 3 年低點，營建業反而較上月增加 5.07 點至 103.01 點，並創 21 個月來新高，台經院說明，商辦和廠辦的開發意願明顯提升，拉抬了營造業景氣，而股市交易熱絡帶動財富效果，進一步推升房市表現。

台經院說明，營造業方面，已觀察到房屋建築開工遞延有明顯好轉，特別是商辦和廠辦的開發意願明顯提升，再加上機電工程集中在傳統機電，使營造業者對未來半年的看法轉好。

不動產方面，隨著台股衝高且交易熱絡帶動財富效果、五大銀行新承做貸款利率持續維持在 1.615% 的歷史低檔，再加上各地交屋潮湧現，六都移轉棟數表現都相對不錯。

不過，台經院提醒，由於短期之內高達 83% 的廠商對未來半年房市看法比較持平，後市房市景氣怎麼走，仍有待觀察總統大選後的政策。

另外，台經院院長張建一進一步說明，過去市場多半沒有預測美中貿易戰會持續那麼久，「現在大家都覺悟了」，因此，未來各國的財政政策，將扮演每個國家經濟穩定成長的重要角色。

不過，張建一認為，貿易戰繼續打下去，美中都各有各的壓力，且壓力會越來越大，特別是美國總統川普將要選舉。因此，即便明年仍有許多不確定因素存在，但可望逐漸釐清，預料影響將慢慢淡化，「從黑天鵝變灰天鵝，再變白天鵝」。