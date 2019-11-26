買房有雨遮好貴、沒雨遮好醜？網路掀起正反討論

近來有網友分享自己的看屋心得，他在林口看屋的時候發現環境好，但卻發現很多預售案的「雨遮還在計坪」，並提出「雨遮不是已經不能計價了嗎」的疑問。 屋比房屋總監陳傑鳴表示，雨遮、屋簷不列入登記、不計價的新制已在 2018 年正式上路，提醒民眾購買預售屋時，一定要注意建案「申請建照時間」是否屬於 2018 年後的新制，並注意建案的「單價」及「公設比」是否有不合理拉高，或建商乾脆不蓋、建物外觀缺乏建築屋簷雨遮「功能性降低」的狀況，才能確保自身權益，輕鬆購買高 CP 值的好房。

該名網友後來跟專業的朋友聊過後才發現，有雨遮，公設比可以降低、銷售單價也可以攤平，讓客戶感覺買到便宜，「現在買房要小心哦 ~ 不然雨遮坪數隨便都超過 2 坪，白白花了七、八十萬買一個用不到的空間，豈不冤了！」

不過也有網友反應， 羊毛出在羊身上，如果雨遮不計坪數建商還是會把價錢灌入總價裡面。「坦百講，個人覺得雨遮很重要。舊房子自己搭雨篷還怕漏水，我家就是，螺絲的墊片壞了，下大雨水就從螺絲的縫滲水進屋... 有雨遮又好看又不用擔心漏水。」

所以到底有雨遮好不好，這已經算見仁見智的問題了。攤開雨遮歷史，由於興建雨遮不計入容積內，過去不少建商為了造型、遮陽、防火等考量，部分房價高的地區建案會將雨遮做好做滿，甚至出現滿滿一圈陽台大小比例的雨遮，被網友戲稱為「土星環」；2011 年 5 月起建案開始採取「預售不計價、成屋後可以登記」的建照管理，2018 年起全面改採「雨遮不登記」，希望全面落實雨遮不計算的政策，如今的預售案若還有雨遮計算的案例，多屬於 2018 年前的法規。

海沃廣告副總經理林家睿分析， 大約要至 2022 年後，才能消化 2018 年前緩衝期的「計算但不計價」的建照；目前建商多會傾向說服購屋者，雖然雨遮計算不計價，消費者可能感覺有多花錢，但未來成屋後、雨遮面積會併入房屋總面積，就看消費者抱持何種心態購屋。