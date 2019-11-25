和潤競拍開標 超過150億元資金參與 創IPO競拍史上最大量

和泰車 (2207-TW) 旗下金雞母和潤企業 (6592-TW) 辦理上市前現增發行新股公開承銷，今 (25) 日完成競價拍賣開標，市場反應熱烈，合格投標量達 27 萬 9289 張，相當於 150-200 億元資金參與投標，創台灣 IPO 競拍史上最大量，超額認購比率 2.76 倍，其中，法人投標量占總投標數量的 46.6%，也是近期案件最高。

此次競拍得標價最高每股 125 元，最低 60.88 元，均價為 69.86 元，後續公開申購的承銷價暫定 53 元，公開申購張數為 44222 張，申購期間自 11 月 27 日至 11 月 29 日，預計 12 月 9 日上市掛牌。

和潤主要業務涵蓋汽、機車分期、商用貨車和大客車分期、醫療設備分期、營建機具分期，以及知名品牌工具機分期等業務，台灣共設有有 15 個據點，而在中國，則以汽車租賃、設備融資租賃及保理業務 (應收帳款收買) 為主，共在 25 個沿海及內陸一線城市設有營業據點。

和潤去年合併營收 110.83 億元，稅後純益 17.62 億元，年增 19%，每股純益 4.7 元；今年前三季合併營收 89.95 億元，年增 9.83%，稅後純益 17.06 億元，年增 30%，每股純益 4.55 元。