10月陸客來台人次腰斬 日韓客雙位數成長

交通部觀光局今 (25) 日公布 10 月來台旅客共 93.9 萬人次，年減約 2.2%，其中陸客來台人次腰斬，僅 11.5 萬人次；不過，受日韓貿易戰影響，韓國旅客來台人次較去年同期大增近 4 成，日本旅客也成長逾 1 成，全年可望突破 200 萬人次大關。

受中國限縮旅客禁令影響，繼 9 月陸客大幅縮減後，10 月來台陸客僅 11 萬 4852 人次，年減 52.5%，累計今年 1-10 月共 251.3 萬人次，年增 11.4%，不過，預計越接近總統大選投票日，陸客來台人次降幅會愈趨明顯；港澳旅客方面，則再度恢復成長力道，年增逾 6%。

其他國家表現不俗，根據觀光局統計，日、韓因貿易戰紛爭，兩國旅客來台明顯增加，分別成長 13.9%、38.9%，其中，日本旅客 10 月來台已衝破 20 萬人次，累計今年 1-10 月逼近 173 萬人次，全年可望突破 200 萬大關。

東南亞國家的部分，10 月旅客數為 23.6 萬，年增約 16%，其中，泰國、菲律賓、印尼，分別較去年同期大增 41.6%、37.2%、20.8%，新加坡及馬來西亞也同步呈現正成長，僅越南旅客數衰退。

根據統計，今年 10 月來台旅客共計 93.9 萬人次，年減約 2.2%，呈現連 2 黑，累計前 10 月旅客共 973 萬人次，年增約 9%，雖然持續受到陸客限縮效應影響，但交通部已推出多項包機補助、海外行銷等措施，預期今年來台旅客仍可達到 1128 萬人次的目標。