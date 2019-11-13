和潤擴兩岸版圖 強化機車、大型商用車布局

和泰車 (2207-TW) 旗下和潤 (6592-TW) 今 (13) 日舉辦上市前業績發表會，和潤董事長田天明表示，和潤從台灣汽車金融起家，將逐步擴充產品線至個人消費金融和企業金融，看好機車和大型商用車分期的成長空間，同時，將進一步擴展在中國的版圖至二線城市，營運動能無虞。

田天明說，今年是和潤成立 20 周年，推動股票上市是創業以來最具意義的里程碑。

和潤是和泰車持股 65.77% 的子公司，隨著和泰車 Toyota 和 Lexus 前三季在台灣市占率達 31.9%，有效推動和潤在台灣汽車分期市場保持領先地位，前三季稅後純益 17.06 億元，年增近 30%，每股純益 4.55 元。

和潤在台灣主要核心業務為汽車分期付款，近年來同步發展重型機車與一般機車分期、商用貨車與大客車分期、醫療設備分期、營建機具分期以及知名品牌工具機分期等業務，全台共有 15 個營運據點，去年各分期業務皆有所成長，總承作金額達 746 億元，年增 14%。

展望後市，和潤將機車和商用車視為二大新成長引擎，去年此二項業務承作金額合計為 22 億元，占總承作金額比重從 2017 年度的 2.1% 提升至 2.9%；其中，機車承作金額為 14.71 億元，年增幅高達 51%。

至於目前表現最強力的中古車業務，因國內車輛保有數量大，看好仍有很大的成長空間。

另一方面，和潤在計程車新車分期市場具高市占率，隨著交通部推動「補助計程車汰舊換新」方案，後續可望進一步為和潤挹注新營運動能。

此外，據台北市租賃公會資料統計，近 2-3 年設備租賃、分期市場均呈現每年穩定增長，顯示中小企業對於租賃分期公司的接受度提升，和潤同時正強化醫療、工具機、營建機具和大型商用車輛等四大產業布局，積極爭取優質客戶承作。

在中國，和潤以汽車租賃、設備融資租賃和保理業務 (應收帳款收買) 為主，共在 25 個沿海和內陸一線城市設有營業據點，儘管去年中國經濟成長放緩，但獲利表現仍創新高，後續計畫將擴展至二線城市。