和潤競拍底價每股45.69元 12/9掛牌上市

和潤企業 (6592-TW) 配合初次上市前股票公開承銷，明 (19) 日起至 21 日止舉行競價拍賣，底價為每股 45.69 元，總張數 101081 張，每筆標單最低投標數量為 2 張，以價高者優先得標，預計於 11 月 25 日上午 10 點開標，12 月 9 日掛牌上市。

和潤主要業務涵蓋汽機車分期、商用貨車與大客車分期、醫療設備分期、營建機具分期以及知名品牌工具機分期等，台灣共有 15 個據點。

在中國，和潤以汽車租賃、設備融資租賃和保理業務 (應收帳款收買) 為主，共在 25 個沿海和內陸一線城市設有營業據點。

據中國工業協會統計，去年中國新車銷量 2808 萬輛，占全球銷量 29%，和潤說明，近年中國新車銷量成長趨緩，售後維修和汽車金融成發展熱點，且新車金融滲透率合計 39%，低於已發展國家如美國達 86%、德國達 75%。

因此，和潤看好，至 2022 年中國新車金融滲透率將達 51%，其中融資租賃滲透率達 9%，承作車輛超過 200 萬輛，市場潛力相當大，是未來成長的重要引擎。

展望未來，和潤指出，除了在汽車分期市場擴大市占，將逐步擴充產品線至個人消費金融和企業金融，尤其看好國內機車和大型商用車分期的成長空間，也將進一步擴展在中國的版圖至二線城市，營運動能無虞。

和潤是和泰車 (2207-TW) 金雞母，去年度合併營收 110.83 億元，稅後純益 18.38 億元，每股純益 4.7 元；今年前三季合併營收 89.95 億元，年增 9.83%，稅後純益 18.15 億元，每股純益達 4.55 元，年增達 30%。