震撼彈！Panasonic宣布停產液晶面板

日本 Panasonic(6752-JP) 在週四 (21 日) 投下震撼彈，宣布將於 2021 年停止液晶面板的生產。Panasonic 表示，為因應激烈競爭與事業環境變化，該公司配合市場進行轉換並投入新產品。但是在各種嘗試下，仍判斷相關事業難以繼續下去。

Panasonic 股價日線走勢圖 (圖片：Investing.com)

具體方面，由 Panasonic 出資管理的子公司 Panasonic Liquid Crystal Display Co., Ltd.(PLD)，將於 2021 年時停止生產。PLD 的員工也將轉移至集團其他部門，並強調會以尊重員工意願為前提，來實施勞使之間的協議。

過去在 2008 年 8 月，Panasonic 將 PLD 的前身 IPS Alpha Technology 進行子公司化。2010 年 4 月開始在日本姬路工廠，展開電視用液晶面板的生產。2010 年 10 月創設 PLD，並將事業主力集中在電視用面板的生產。

然而，由於電視市場面臨激烈的價格競爭，Panasonic 在 2016 年停止電視用面板的生產，挾著自家面板高對比及視角廣的優勢，轉進車用與產業用市場，企圖扭轉頹勢。

然而由於全球市場環境的劇烈變化，Panasonic 對該事業作出了難以繼續下去的判斷，也因而決定終止液晶面板的生產。

該公司強調，在液晶面板停止生產後，仍將注力在 B2B 的業務上。在裝置業務的車用及產業用方面，也會集中在車用「C.A.S.E.」(車聯網、自動駕駛、共享、電動化)、資訊通訊、FA 工廠自動化等重點領域上。