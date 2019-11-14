中國商務部:中美貿易戰始於關稅 止於關稅

今 (14) 中國商務部舉行 11 月份第二次記者會，發言人高峰在會上再次重申取消加徵關稅對於中美雙方達成第一階段協議的重要性。高峰表示，中美貿易戰由加徵關稅而起，也應該由取消加徵關稅而止，這是中美雙方達成協議的重要條件。

他強調取消加徵關稅符合生產者和消費者的利益，符合中美兩國的利益，也符合全球利益，這利益能使雙方受惠而不只有單方得利。

(圖片: AFP)

高峰說，中美雙方達成第一階段協議，取消加徵關稅的幅度應該充分展現第一階段協議的重要性。而其重要性應該由雙方共同評估，雙方正就此進行深入討論。在平等和相互尊重的基礎上，妥善解決彼此核心議題，為達成第一階段協議創造條件。

對於中日韓自由貿易區協商方面，高峰表示目前三方已經就推動談判全面加速達成共識，商定在 RCEP 的基礎上，進一步提高貨物貿易，服務貿易，投資自由化的水準和規則標準，打造 RCEP + 的自貿區。

中日韓三方商定將在 11 月底於韓國舉行中日韓自貿區第十六輪談判。中方願與日方、韓方共同努力，推動談判儘快取得實質性進展。

而外資准入限制方面，高峰指出中國商務部將繼續努力放寬外資的准入限制，擴大對外資合法企業及合法權益的保護力道，提升投資保護的水準，為各類型投資人創造更公平透明可預期的法制化的經商環境。

