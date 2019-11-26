台股盤前-MSCI調降台股權重今生效 慎防尾盤震盪權值股賣壓

美中貿易談判重新點燃希望，激勵美股三大指數同步走揚並刷新歷史紀錄，儘管美股利多未退，但台股卻有資金動能消退的隱憂，其中 MSCI 指數調升陸股權重、降台股權重並於今 (26) 日生效，市場擔憂恐引發資金排擠效應，尾盤波動恐加劇，慎防權值股賣壓湧現。

美中貿易第一階段指數傳出樂觀消息，提振投資人信心，美股四大指數 25 日同步走揚，其中道瓊、S&P500 與那斯達克等三指數同步創新高，顯示市場多頭信心未散。

但要注意的是，MSCI 最新一季權重調整將在今天生效，其中 A 股今年第三度權重調升，反觀台股卻遭調降權重且調幅為近年最大，市場預估，台股可能被動式流出近 500 億元資金，今天盤後尾盤恐因此大幅震盪，尤其先前漲多權值股可能面臨獲利了結賣壓出籠壓力。

有別於 10 月以來外資蜂擁匯入且爭相加碼台股，台股近期陷入高檔震盪整理格局，在大型權值股多頭熄火下，大盤指數上攻明顯承壓，交易量也難見大量湧出。

分析師表示，台股本周適逢 MSCI 權重調降生效、摩台指結算，其中摩台指結算雖可望提升法人作多拉抬指數意願，但 MSCI 調降可能衍生的資金排擠效應恐影響盤勢，投資人須慎防部分漲多族群遭獲利了結而拉回整理。

另外，三大法人動向部分，內外資態度分歧，其中外資持續作多，昨日仍買超台股約 10.55 億元，並鎖定價格偏低個股加碼買超，自營商與投信則同步調節台股，分別賣超約 2 億元。

