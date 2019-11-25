台股盤中－鴻家軍、光電族群領漲站穩月線 留意三大風險

台股今 (25) 日與主要亞股市場同步反彈，包括台積電、大立光、鴻家軍與光電族群領漲下站穩月均線，可望重新收復 11600 點，但因市場觀望氛圍未散，單日成交量預估約 1200 億元，但本週須留意 MSCI 生效、摩台指結算與美中貿易談判等三大變數左右盤勢表現。

美中領導人互釋善意激勵美股三大指數 22 日同步上揚，香港區域選舉泛民主派贏得多數席次可望讓反送中抗議平息，主要亞股包括港股、日股、韓股與上證指數同步走揚，台股今天在台積電、大立光與聯發科等權值股帶動下開高走高，盤中持續在平盤之上震盪。

權值股王台積電揮別外資連續 2 週賣超壓力，早盤股價小漲 0.5 元但因買盤力道轉弱，股價持續在平盤之上整理。

大立光盤中上漲近 2%、盤中股價暫收 4430 元，大立光股價走揚也讓光電族群跟著沾光，茂林 - KY 今天恢復信用交易後盤中股價直奔漲停關門收在 110 元，東貝、中環買盤加持盤中大漲逾 8%，億光與玉晶光盤中也有 1% 以上的漲幅。

鴻海揮別先前外資買超，股價走揚態勢，今天股價拉回整理，盤中下跌 1.5%，股價失手 90 元關卡，有別鴻海股價疲弱，鴻家軍今天表現頗為亮眼，帆宣開高走高盤中大漲近 7% 股價站上 70 元關卡，瑞祺電大漲逾 5%，亞太電與樺漢也在買盤敲進下股價走揚。

法人表示，台股隨美、亞股市走揚，但成交量並未明顯放大，觀察盤勢「強中偏弱」隱憂，儘管本周有摩台指結算，根據歷史經驗法人拉抬指數意願較高，但明 (26) 日 MSCI 調降台股權重生效，部分權值股恐因資金排擠效應出現股價拉回整理。

至於美中貿易談判部分，儘管美國總統川普、中國領導人習近平表面互釋善意，激勵美股走揚，但實際上雙方對於談判仍缺乏主要共識，檯面下仍暗潮洶湧，後續變數恐成為左右盤勢重要變數。