潭子聚興產業園區動土 拚2021年完工 投資額估逾40億元

台中市第一個輔導未登記工廠合法化的產業園區－潭子聚興產業園區，今 (25) 日舉行動土典禮，市府今年 8 月終於和台糖簽訂協議價購，共歷經 8 年，預計明年底可完成整地交給廠商建廠，2021 年全數完工，總計可容納 30 家廠商，目前已有 39 家申請，預估投資額可達 40.5 億元。

潭子聚興產業園區基地面積為 14.76 公頃，開發完成後約可提供 8.86 公頃產業用地，由中市府與台糖採改良式區段徵收協議價購方式辦理，最後敲定以每坪 17 萬元出售土地。

中市府指出，今年 9 月中旬辦理預登記，共有 39 家廠商申請，主要引進未登記工廠，包括金屬製品、機械設備、電子零組件等製造業，並保留半數土地給潭子區在地業者，以低污染及低耗能產業為主，預計 12 月將公開抽籤選地，開發經費約 11.8 億元。

為避免後續土地轉賣炒作情形發生，經發局指出，市府規範進駐廠商應於土地產權移轉登記後，4 年內依法取得使用執照及工廠登記核准函文，正式營運 8 年後才能移轉。

經發局表示，園區工程開工後，預計明年底可整地完成交給廠商建廠，2021 年園區工程全數完工，開發完成後，總計可容納 30 家廠商，可望紓解廠商亟需用地的問題，預估投資額可達 40.5 億元，引進 903 個就業人口。