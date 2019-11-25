盤前財經大事搶先讀2019年11月25日

今日操盤前瞻

新股掛牌：旭暉應材

法人說明會：華友聯、國巨、南亞科、浩鼎、寶雅、福懋科、智冠

美國安顧問：美仍希望在年底前達成第一階段貿易協議

白宮政府國安顧問 Robert O'Brien 週六 (23 日) 針對美中貿易協議表示，美國仍是希望在年底之前達成第一階段貿易協議，但是 Robert O'Brien 也強調，川普 (Donald Trump) 不會對香港局勢坐視不管。閱讀全文...

〈台股風向球〉台積電賣壓漸增提防外資提款 強弱股走勢更分歧

台股上周周線再度翻紅，周漲 41.2 點以 11566.8 點作收，櫃買指數周線終結連 2 黑，台股交易員認為，法人年底前結帳壓力漸重，尤其外資籌碼已有鬆動跡象，並開始出脫台積電，不過，低檔承接中小型股布局總統大選行情的大戶買盤也不弱，預料本周強弱勢股走勢將更明朗。閱讀全文...

〈觀察〉5G 商機將起飛 LCP 軟板上游材料供應恐不足

5G 通訊預計明年起飛，其中手持裝置因毫米波收發需採用 3 條 LCP 軟板，除蘋果、非蘋手機需求外，還有 NB、平板、加上穿戴裝置等需求成長，台廠台郡 (6269-TW)、臻鼎 (4958-TW) 等業績成長動能市場高度關注，不過，各廠所需的 LCP 基材來源，卻是目前台廠面臨的最大問題。閱讀全文...

〈儲蓄險漲價前卡位〉儲蓄險、定存哪個好 投保要考慮三件事

儲蓄險主打報酬率優於銀行定存，對於理財態度保守的人來說，頗具吸引力也是市場熱門保險商品，但專家提醒，買儲蓄險前先考慮這三點，包括：短期內不會動用到這筆錢、了解保單的內部報酬率 (IRR)、保障性質偏低。閱讀全文...

逐筆交易擬真平台見成效 盤中零股交易制度明年 Q4 接棒推出

台股逐筆交易制度將於明 (2020) 年 3 月 23 日上路，金管會主委顧立雄表示，為利投資人熟悉逐筆交易制度，至 10 月底，已有 181 萬人次使用逐筆交易擬真平台，預期明年可以順利上路；而逐筆交易制度上線 6 個月後，盤中零股交易制度也將於明年第 4 季接棒推出。閱讀全文...