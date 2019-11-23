〈熱門股〉茂林財報疑慮解決 股價力守百元大關

導光板廠茂林 - KY(4935-TW) 因轉投資公司頎茂光電未能及時提供第 3 季財報，導致合併財報遭會計師出具保留意見，證交所也將其列為全額交割，茂林火速與頎茂溝通協調，並二度重編財報，順利在 22 日恢復正常交易，股價本周力守百元大關。

茂林 2008 年投資頎茂光電 4000 萬元，但因近年來頎茂研發產品不符茂林需求，採購比例逐年降低，雖然仍持股 40.79%，但已無重大影響力，為避免第 4 季及未來發生同樣狀況，茂林評估 1 年內調整對頎茂股權配置，估持股將從現階段 40.79% 降至 19%。

展望未來，茂林表示，第 3 季受惠客戶需求、材料成本降低，獲利將優於上半年，創近 12 季單季新高，而為因應客戶需求，近年也積極擴產、新設產線，外界也看好茂林可望受惠蘋果新一代 MacBook 筆電鍵盤改回剪刀腳設計，預期剪刀腳設計將是未來趨勢。

茂林目前產線包含中國上海、蘇州、中山，台灣則有苗栗銅鑼，研發中心則位於美國克里夫蘭、台灣桃園，因應貿易戰、客戶要求影響，將在銅鑼廠新設 2 條產線，預期年底完工可完成 10 條導光板產線設備，明年第 3 季、第 4 季正式投入量產。

茂林 10 月合併營收達 6.04 億元，月增 26.13%、年增 5.67%，累計今年前 10 月合併營收達 42.75 億元，年減 6.04%。