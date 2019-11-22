讓保險理賠更實用 三保險業推理賠金可扣抵醫療費

為簡化理賠流程，讓保險金發揮「及時雨」功能，不少保險公司與醫院合作，提供理賠金可立刻折抵住院費用，包括國泰人壽、南山人壽與保誠人壽等分別與醫院合作，保戶就醫時可用保險金折抵住院醫療費用，免掏錢自付。

購買保險主要目的在於分擔風險以因應不時之需，但實務上申請理賠時不僅要備妥文件，在理賠金入帳前還得自掏腰包先付款，外商保誠人壽今年 5 月宣布，與台北榮總合作，提供保險金抵用住院費用的快速理賠服務。

為擴大保戶服務範圍，保誠將合作範圍擴大至中部地區醫院，11 月起保戶到中國醫藥大學附設醫院、中國醫藥大學兒童醫院就醫，同樣能享有保險金折抵醫療費用的快速理賠服務。

保誠人壽表示，保戶只要撥打客服專線即可申請理賠服務，公司除了立刻啟動住院關懷機制外，將由專人與醫院連線，保戶在出院結帳時免檢附醫療單據，就能馬上以保險金抵繳住院醫療費用，即時填補醫療費用支出。如有保險金餘額，再依保戶指定方式完成後續給付。

根據保誠人壽調查，啟動快速理賠服務，有高達 97% 保戶滿意公司的理賠服務，其中網路理賠服務滿意度更高達 100%；另有 94% 理賠申請能在受理後 2 天內收到理賠金，平均 1.2 天就能完成結案理賠。

壽險龍頭國壽在 2016 年 10 月就推出類似服務，合作醫院涵蓋北中南大型綜合醫院，國壽保戶在國泰醫院、長庚或慈濟等合作醫院就醫，在保戶住院後就會立刻啟動住院關懷機制，出院時可用醫療保險金抵用住院醫療費用。

南山人壽保戶到合作醫院住院就醫時，通知業務員或客服專線公司就會派員到院探視並協助保戶簽署相關文件，保險金抵用住院醫療費用後，餘額再依約定匯給保戶，但要注意的是，如果實際住院醫療費用金額高於保險金可扣抵金額，保戶須在出院時自行補足差額。